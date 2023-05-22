Военкор RT Газдиев показал западные окраины освобождённого Артёмовска
«Технически они (украинские военные в городе) есть — это те остатки, которые бросили при отступлении, малые группы уже без раций, без снабжения, без БК (боекомплекта), которые прячутся по квартирам», — говорит в сюжете Газдиев.
Газдиев подчеркнул, что город полностью под контролем российских сил.
21 мая Министерство обороны России заявило о завершении освобождения города Артёмовска (Бахмута) в ДНР.
Президент России Владимир Путин поздравил вагнеровцев и военных ВС России с освобождением Артёмовска.
Также стало известно, что военные России уничтожили в районе Красного автомобильный мост, по которому в Артёмовск перебрасывались подкрепления ВСУ.