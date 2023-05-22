Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Военкор RT Газдиев показал западные окраины освобождённого Артёмовска

Короткая ссылка
Военный корреспондент RT Мурад Газдиев показал на видео западные окраины освобождённого города Артёмовска в Донецкой Народной Республике. В частности, он показал, как сейчас выглядят микрорайоны «Гнездо» и «Домино», где были последние укрепрайоны ВСУ.

«Технически они (украинские военные в городе) есть — это те остатки, которые бросили при отступлении, малые группы уже без раций, без снабжения, без БК (боекомплекта), которые прячутся по квартирам», — говорит в сюжете Газдиев.

Газдиев подчеркнул, что город полностью под контролем российских сил.

21 мая Министерство обороны России заявило о завершении освобождения города Артёмовска (Бахмута) в ДНР. 

Президент России Владимир Путин поздравил вагнеровцев и военных ВС России с освобождением Артёмовска.

Также стало известно, что военные России уничтожили в районе Красного автомобильный мост, по которому в Артёмовск перебрасывались подкрепления ВСУ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить