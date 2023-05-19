«Нарушены снабжение и формирование резервов»: в МО РФ заявили об ударе по центрам подготовки подразделений ВСУ

ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по пунктам дислокации и центрам подготовки подразделений ВСУ, заявили в Минобороны РФ. По данным ведомства, в результате действий российских военных нарушены снабжение, подготовка и формирование резервов украинских войск для выполнения задач в районах боевых действий.

Российские военные нанесли удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по пунктам дислокации и центрам подготовки подразделений ВСУ, а также складам боеприпасов, вооружения и техники иностранного производства.

Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Он отметил, что цель удара была достигнута, все назначенные объекты поражены.

«В результате ударов нарушены снабжение, подготовка и формирование резервов украинских войск для выполнения задач в районах боевых действий», — пояснил он.

Обстановка на направлениях СВО

По данным Минобороны РФ, на Артёмовском тактическом направлении штурмовые отряды вели бои в западной части города. Подразделения группировки войск «Юг» сдерживали противника, прикрывая фланги штурмовых отрядов.

Оперативно-тактическая и армейская авиация, артиллерия группировки нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населённых пунктов Калиновка, Часов Яр и Красное (ДНР).

В этом секторе за прошедшие сутки совершено пять вылетов самолётов. Артиллерия группировки тем временем выполнила 68 огневых задач.

Брифинг Министерства обороны Российской Федерации

Как уточнили в МО РФ, в ходе боёв на этом направлении уничтожены более 70 военнослужащих ВСУ и наёмников, две боевые машины пехоты, один бронетранспортёр, три пикапа, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

В свою очередь, на Донецком направлении в результате активных действий подразделений, ударов авиации и огня артиллерии группировки «Юг» противник потерял до 130 военных, десять автомобилей, а также одну буксируемую гаубицу L118 производства Великобритании. Наряду с этим уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации и артиллерии группировки войск «Восток» поражены подразделения противника в районах населённых пунктов ДНР и Запорожской области. За сутки на этих направлениях уничтожены до 120 военнослужащих ВСУ, три боевые бронированные машины, а также две гаубицы Д-30. Также поражён склад боеприпасов 72-й механизированной бригады ВСУ.

На Херсонском направлении потери противника за сутки составили до 30 военнослужащих. Уничтожены три автомобиля и гаубица Д-20.

Кроме того, на Купянском направлении ударами авиации и артиллерии группировки войск «Запад» поражены подразделения противника, находившиеся в районах населённых пунктов Харьковской области. На данном направлении также пресечены действия трёх украинских диверсионно-разведывательных групп.

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Противник за сутки потерял до 65 военнослужащих, два автомобиля, а также самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика». Также уничтожен склад боеприпасов 14-й механизированной бригады ВСУ.

На Краснолиманском направлении оперативно-тактическая и армейская авиация, артиллерия и тяжёлые огнемётные системы группировки войск «Центр» поразили подразделения противника в районах населённых пунктов ЛНР и ДНР.

В данном секторе уничтожены до 85 военнослужащих ВСУ, три боевые бронированные машины, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубицы «Мста-Б» и Д-30.

Работа авиации, артиллерии и ПВО

Авиация и артиллерия группировок войск ВС РФ в течение суток поразили 76 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живую силу и военную технику в 103 районах.

Как уточнили в Минобороны РФ, в районе Красноармейска (ДНР) поражён склад артиллерийских боеприпасов ВСУ. Кроме того, в районе населённого пункта Мервичи (Львовская область) уничтожено хранилище топлива для украинской военной техники.

В свою очередь, средства противовоздушной обороны за сутки перехватили семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Наряду с этим уничтожено десять украинских беспилотников.