Минобороны: ночью нанесён удар по пунктам дислокации и складам вооружения и техники ВСУ
- РИА Новости
Также удар нанесён по центрам подготовки подразделений ВСУ.
По данным оборонного ведомства, были поражены все назначенные объекты.
Отмечается, что в результате ударов были нарушены снабжение, подготовка и формирование резервов ВСУ для выполнения задач в районах боевых действий.
Ранее начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев сообщил об уничтожении российскими военными опорного пункта и станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 Вооружённых сил Украины в ДНР.