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Минобороны: ночью нанесён удар по пунктам дислокации и складам вооружения и техники ВСУ

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RT
Минобороны России сообщило, что ночью 19 мая российскими войсками был нанесён удар высокоточным оружием большой дальности по пунктам дислокации и складам боеприпасов, вооружения и техники украинской армии.
Минобороны: ночью нанесён удар по пунктам дислокации и складам вооружения и техники ВСУ
  • РИА Новости

Также удар нанесён по центрам подготовки подразделений ВСУ. 

По данным оборонного ведомства, были поражены все назначенные объекты.

Отмечается, что в результате ударов были нарушены снабжение, подготовка и формирование резервов ВСУ для выполнения задач в районах боевых действий.

Ранее начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев сообщил об уничтожении российскими военными опорного пункта и станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 Вооружённых сил Украины в ДНР.

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