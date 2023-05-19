Минобороны: ночью нанесён удар по пунктам дислокации и складам вооружения и техники ВСУ

Минобороны России сообщило, что ночью 19 мая российскими войсками был нанесён удар высокоточным оружием большой дальности по пунктам дислокации и складам боеприпасов, вооружения и техники украинской армии.

Также удар нанесён по центрам подготовки подразделений ВСУ.

По данным оборонного ведомства, были поражены все назначенные объекты.

Отмечается, что в результате ударов были нарушены снабжение, подготовка и формирование резервов ВСУ для выполнения задач в районах боевых действий.

Ранее начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев сообщил об уничтожении российскими военными опорного пункта и станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 Вооружённых сил Украины в ДНР.