«Очень сложная работа с учётом масштабов боевых действий»: Пушилин заявил о начале разминирования в Артёмовске

В Артёмовске началась процедура разминирования территории. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. По его словам, предстоит очень кропотливая и сложная работа с учётом масштабов боевых действий. При этом после проверки всего города будет развёрнут штаб по оказанию помощи освобождённым территориям. В ночь на 21 мая Минобороны РФ сообщило о завершении операции по освобождению Артёмовска.

В Артёмовске началось разминирование территории. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

«Сейчас силами ребят, которые освобождали Артёмовск, проходит предварительное разминирование. Для нас важно провести полное разминирование. Это очень кропотливая и сложная работа с учётом масштабов боевых действий, которые там проходили. После этого уже можно будет говорить о работе специалистов по оценке состояния всех сооружений», — цитирует его РИА Новости.

Также Пушилин указал, что будет проверена вся территория города, где ещё может находиться гражданское население, после чего будет развёрнут штаб по оказанию помощи освобождённым территориям.

При этом, по его словам, эвакуация мирного населения из Артёмовска проходит на постоянной основе (только за выходные в Шахтёрск перевезены 116 человек).

В ночь на 21 мая Минобороны РФ сообщило, что в результате наступательных действий штурмовых отрядов «Вагнер» при поддержке артиллерии и авиации Южной группировки войск завершено освобождение Артёмовска. Владимир Путин подчеркнул, что все отличившиеся в ходе этой операции будут представлены к государственным наградам.

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Обстрелы Донбасса

За минувшие сутки в Донецкой Народной Республике в ходе обстрелов со стороны ВСУ пять человек пострадали. Об этом сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

«За прошедшие сутки ранения различной степени тяжести получили пять гражданских лиц в Петровском, Киевском районах Донецка и в Ясиноватой», — говорится в сводке.

В общей сложности в ДНР за прошедшие сутки зафиксировали 49 обстрелов со стороны украинских войск, которые применили 177 единиц боеприпасов из артиллерии 155, 152-мм и ударного БПЛА. Под огонь ВСУ попали шесть населённых пунктов: Горловка, Ясиноватая, Донецк, Макеевка, Александровка, Еленовка.

«Повреждено десять жилых домостроений в Киевском, Куйбышевском, Петровском районах Донецка, в Червоногвардейском районе Макеевки», — заявили в представительстве ДНР в СЦКК.

Наряду с этим в представительстве ЛНР в СЦКК сообщили, что за минувшую неделю в республике зафиксированы три обстрела со стороны ВСУ. Украинские войска применили крылатые ракеты Storm Shadow (1 ракета), РСЗО HIMARS (1 ракета), 155-мм артиллерийские орудия (1 снаряд) для ударов по Луганску, Лисичанску и Калиново-Борщеватому.

«Жертвами агрессии ВФУ за вышеуказанный период стали 20 мирных жителей, из которых пять человек погибли и 15 получили ранения. Разрушены и повреждены 36 домостроений и три объекта гражданской инфраструктуры», — говорится в сообщении.

«Восток»

На Южно-Донецком направлении сорвана попытка ротации личного состава ВСУ на позициях южнее Водяного, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.

«Огнём артиллерии уничтожены пикап и живая сила противника», — добавил он.

В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены две гаубицы «Мста-Б» и миномётный расчёт. Также поражён опорный пункт ВСУ южнее Угледара.

На Запорожском направлении сорван подвоз боеприпасов и материальных средств на передовые позиции 102-й бригады территориальной обороны ВСУ в районе Полтавки. Артиллерийским огнём уничтожены грузовой автомобиль, пикап и живая сила.

Также уничтожены два грузовых автомобиля с боеприпасами и живая сила в районе Малой Токмачки.

«По результатам воздушной разведки огнём артиллерии уничтожен склад боеприпасов в районе Степногорска, пункты временной дислокации боевиков в Полтавке и Новоданиловке, гаубица М777 американского производства в районе Затишья», — подчеркнул Гордеев.

Брифинг начальника пресс-центра группировки «Восток» Александра Гордеева

«Юг»

Ударами ракетного подразделения Южной группировки войск уничтожены склады боеприпасов 24-й механизированной бригады и 54-й механизированной бригады ВСУ, сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.

В районе населённого пункта Новгородское артиллерийскими подразделениями нанесён огневой налёт по пункту временной дислокации национального батальона ВСУ «Правый сектор»*.

«В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены два 120-мм миномёта противника в районе населённых пунктов Богдановка и Северное, САУ Krab, противотанковое орудие М-128 в районе населённого пункта Червоное, а также два танка», — добавил он.

Также был сбит беспилотный летательный аппарат самолётного типа в районе н. п. Опытное.

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При этом подразделениями радиационно-химической и биологической защиты нанесено поражение реактивными снарядами тяжёлых огнемётных систем «Солнцепёк» по району сосредоточения живой силы противника и взводному опорному пункту ВСУ.

«Центр»

Начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук сообщил, что артиллерийскими подразделениями группировки нанесено огневое поражение районов сосредоточения живой силы, огневых средств, а также артиллерийских позиций ВСУ на Краснолиманском направлении.

Также расчётом тяжёлой огнемётной системы «Солнцепёк» нанесено огневое поражение позиций ВСУ в районе населённого пункта Червоная Диброва.

При этом на Невском и Торском участках вскрыто перемещение на технике личного состава 66-й механизированной бригады, штурмовых отрядов 25-й воздушно-десантной бригады и 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.

«В результате огневого воздействия артиллерийскими подразделениями группировки «Центр» противник понёс значительные потери в личном составе и технике», — подчеркнул Савчук.

«Запад»

Начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский сообщил, что экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли удары по сосредоточению личного состава, вооружению и военной технике 14-й отдельной механизированной бригады и подразделениям территориальной обороны.

Кроме того, средства ПВО и радиоэлектронной борьбы ликвидировали три разведывательных беспилотника самолётного и квадрокоптерного типов.

«В ходе боевых действий на Купянском направлении расчётами самоходных миномётов большой мощности 2С4 «Тюльпан» во взаимодействии с танковыми экипажами и расчётами противотанковых ракетных комплексов в полосе обороны 11-го армейского корпуса уничтожено пять наблюдательных постов противника», — подчеркнул он.

* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).