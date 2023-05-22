«Потенциал противника заметно ослаб»: военные эксперты — о значении освобождения Артёмовска

Артёмовск полностью перешёл под контроль российских сил. Штурмовые отряды при поддержке подразделений ВС РФ выбили из города остатки украинских формирований. С освобождением Артёмовска российских бойцов поздравил Владимир Путин, подчеркнув, что все отличившиеся будут представлены к государственным наградам. Военные аналитики отмечают, что взятие города стало серьёзным ударом по моральному духу ВСУ и существенно ослабило позиции украинских боевиков в Донбассе.

Президент РФ Владимир Путин поздравил с освобождением Артёмовска бойцов ЧВК «Вагнер» и всех военнослужащих подразделений ВС РФ, которые оказывали им поддержку.

«Глава государства поздравил штурмовые отряды ЧВК «Вагнер», а также всех военнослужащих подразделений Вооружённых сил Российской Федерации, которые оказывали им необходимую поддержку и прикрытие флангов, с завершением операции по освобождению Артёмовска. Все отличившиеся будут представлены к государственным наградам», — говорится на сайте Кремля.

В ночь на 21 мая о полном освобождении Артёмовска заявили в Минобороны РФ.

«На Артёмовском тактическом направлении в результате наступательных действий штурмовых отрядов Группы Вагнера при поддержке артиллерии и авиации группировки войск «Южная» завершено освобождение города Артёмовска», — сообщили в военном ведомстве.

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Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин записал видеообращение в одной из локаций Артёмовска, в котором подчеркнул, что штурмовые отряды полностью взяли город «от дома до дома».

Бои за Артёмовск (Бахмут) начались 1 августа 2022 года. Одновременно подразделения ВС РФ и отряды Группы Вагнера сражались за окружающие населённые пункты с целью перерезания коммуникаций противника и окружения гарнизона ВСУ.

Большим успехом стало взятие Соледара в январе. По мере сжимания кольца вокруг Артёмовска украинские формирования методично выбивались из каждого квартала. К середине марта была освобождена половина города. Ситуация для ВСУ серьёзно ухудшилась во второй половине апреля с потерей дороги на Часов Яр, по которой осуществлялось примерно 60% снабжения украинских сил.

Битва за Артёмовск стала одной из самых масштабных с начала СВО, констатируют эксперты. Как подчеркнул глава ДНР Денис Пушилин, российские штурмовые отряды «проделали колоссальную работу: дорогой ценой доставался каждый метр».

На данный момент Киев отказывается признавать потерю Артёмовска. В частности, 21 мая президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с главой Белого дома Джо Байденом на полях саммита G7 не стал подтверждать факт взятия города российскими силами. Более того, он выступил с утверждением, что украинские военнослужащие всё ещё остаются в Артёмовске и якобы «выполняют очень важное задание». Глава киевского режима добавил, что «Бахмут на сегодня не окружён Российской Федерацией».

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с главой Белого дома Джо Байденом на саммите G7

AP

© Susan Walsh

Минобороны Украины пока не комментировало потерю Артёмовска. Ранее там сообщали об ожесточённых боях и незначительном продвижении российских войск. В сводке Генштаба ВСУ утром 21 мая говорилось, что бои за Бахмут якобы продолжаются.

Значение освобождения Артёмовска и причины того, почему Киев отказывается признавать поражение, в интервью RT прокомментировали военные аналитики.

— Насколько важен факт полного освобождения Артёмовска? Позволяет ли это развернуть наступление на других направлениях в Донбассе?

Военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук:

— Артёмовск представлял собой важный оборонительный и логистический узел ВСУ. Контролируя этот город, противник мог эффективно снабжать донбасскую группировку боеприпасами, медикаментами, перебрасывать личный состав.

Теперь этот логистический центр сокрушён. Освобождение города позволяет ВС РФ сосредоточить усилия по деоккупации Славянско-Краматорской агломерации.

На мой взгляд, с освобождением Артёмовска ВСУ утратили наступательный потенциал — я имею в виду по-настоящему масштабные наступательные действия.

Киевский режим понёс очень большие потери, когда оборонял город. В Артёмовск постоянно перебрасывались резервы, в том числе элитные формирования противника. У ВСУ было численное преимущество, но удержать город всё-таки не удалось. В жесточайших боях за каждый дом и этаж они, по сути, перемалывались российскими силами.

Сейчас, как я думаю, украинское командование сосредоточится на обороне и отведёт войска вглубь Донбасса на новые укреплённые рубежи либо будет их создавать. По крайней мере, это было бы логично.

Впрочем, какие-то решения противника могут быть довольно неожиданными для российской армии. У ВСУ всё ещё есть резервы, чтобы продолжить сражаться в районе Бахмута. В конце концов, в бой ещё не были введены бригады, подготовленные по стандартам НАТО и оснащённые натовской техникой и вооружением.

Освобождение Артёмовска

Кроме того, на данный момент ВСУ сосредоточили мощные группировки на Харьковско-Купянском направлении и в Запорожье. С их помощью Киев может попытаться растянуть фронт и отбить Бахмут. В связи с этим, думаю, имеет смысл построить серьёзную линию обороны вблизи города.

Военный обозреватель Сергей Ищенко:

— Бахмут стал своеобразной ловушкой для ВСУ. Зеленский угробил огромное количество людей и ослабил боевые возможности своей армии, пытаясь удержать город.

Я думаю, что ВСУ будут пытаться вернуть Бахмут, атаковать ВС РФ, в том числе на других участках фронта. Но сейчас у России значительное преимущество в танках. Оно позволит пресекать попытки контратак и прорыва фронта.

Конечно, Запад будет продолжать требовать успехов от Зеленского. На мой взгляд, в летний период будет большое количество локальных столкновений, инициированных именно ВСУ для отчёта перед западным кураторами, что, мол, «мы пытаемся, но вы нам недостаточно помогаете».

Военный эксперт полковник в отставке Виктор Литовкин:

— Взятие Артёмовска открывает простор для освобождения остальных территорий ДНР. Правда, для этого российской армии потребуется добиться успеха на Угледарском направлении, в Марьинке и Авдеевке. Я думаю, что с окончанием битвы за Артёмовск мы сможем усилить натиск на позиции ВСУ в этих населённых пунктах.

Боец ЧВК «Вагнер» в Артёмовске

РИА Новости

Есть ряд объективных факторов, позволяющих сделать вывод, что военный потенциал ВСУ в Донбассе теперь заметно ослаб.

Артёмовск — это важный транспортный узел Донбасса, город, где пересекаются автомобильные и железнодорожные пути. Их контроль давал ВСУ возможность почти беспрепятственно получать горюче-смазочные материалы, оружие, продовольствие и всё необходимое для противостояния российской армии.

Кроме того, в Соледаре и Артёмовске расположены соляные шахты, которые ВСУ оборудовали под крупные склады с оружием и боеприпасами. Теперь же киевский режим лишился всего этого.

Собственно, это во многом и объясняет ожесточённое сопротивление боевиков. Киев не хотел терять важные для себя объекты инфраструктуры. Совершенно очевидно, что утрата Артёмовска и его предместий стала серьёзным ударом для противника.

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— Киев представлял Артёмовск в качестве своеобразного символа непокорённого города-крепости. Как его потеря может повлиять на позиции Зеленского и командования ВСУ?

Военный обозреватель Сергей Ищенко:

— Действительно, Артёмовск киевский режим эксплуатировал как некий символ. Там сравнивали битву за город со Сталинградом, а на территории Украины большую популярность получила песня «Фортеця Бахмут» («Крепость Бахмут»).

Так осуществлялась героизация гарнизона города, определённым образом настраивалось общество. Не знаю, какими соображениями руководствовался Киев, но, видимо, там предполагали, что ВСУ всё-таки удержат Артёмовск, а битва за него обернётся поражением России.

Тем не менее «крепость» пала, и это, безусловно, сильный морально-психологический удар по противнику. В скором времени Зеленскому и украинскому командованию придётся как-то объясняться за это поражение — и перед своими западными покровителями, и перед обществом.

Военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук:

— Падение Бахмута для Украины — это в каком-то смысле трагедия. Символично, что город был взят в период проведения саммита G7, на который позвали Зеленского. Ему так или иначе придётся отвечать за то, куда деваются десятки миллиардов военной помощи. Где реальные результаты? Где «освобождённые от оккупантов» города?

С моей точки зрения, медийная раскрутка битвы за Бахмут, которую инициировали украинские власти, во многом была вызвана уверенностью Запада в том, что их «инвестиции» позволят удержать город и нанести российским силам тяжёлое поражение.

Возможно, в этом была какая-то логика. Тем более по всем канонам военной науки у обороняющихся есть преимущество, а наступающие силы должны нести большие потери. Но так не вышло.

Поэтому потеря Бахмута — это и удар по моральному духу ВСУ. «Крепость» сдана, вопреки всем заявлениям и обещаниям. Режиму Зеленского теперь нужно искать новый символ.

— Военный эксперт полковник в отставке Виктор Литовкин:

— Взятие Артёмовска в дни проведения саммита G7 в Хиросиме — это пощёчина нацистскому режиму в Киеве. Ему нечего будет ответить своим кураторам на вопрос, куда уходят деньги американских и европейских налогоплательщиков.

Но одновременно это и пощёчина всем его спонсорам. Участники саммита приняли антироссийское заявление. В любом случае для России его ценность ничтожна.

Военно-политическое значение освобождения Артёмовска очень велико. Допускаю, что оно может стать даже переломным моментом в СВО.