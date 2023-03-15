Советник Пушилина: силы России контролируют около 50% Артёмовска, бои идут в промзоне

Российские силы контролируют около 50% территории Артёмовска (Бахмута), в настоящее время идут серьёзные бои в городской промзоне. Об этом сообщил Ян Гагин, советник врио главы ДНР Дениса Пушилина.

«Наши силы занимают около 50% самого города, ведутся бои в промзоне, достаточно серьёзные, потому что промзона, тем более укреплённая и подготовленная в качестве крепости, это очень серьёзный объект. Штурмовать его очень тяжело», — сказал Гагин в эфире телеканала «Россия 24». Его цитирует РИА Новости.

По словам советника врио главы ДНР, используется опыт, полученный, в частности, в Соледаре.

Ранее Гагин заявил, что разрозненные украинские части пытаются отступать из Артёмовска по просёлочным дорогам.