Советник Пушилина: силы России контролируют около 50% Артёмовска, бои идут в промзоне
- AP
«Наши силы занимают около 50% самого города, ведутся бои в промзоне, достаточно серьёзные, потому что промзона, тем более укреплённая и подготовленная в качестве крепости, это очень серьёзный объект. Штурмовать его очень тяжело», — сказал Гагин в эфире телеканала «Россия 24». Его цитирует РИА Новости.
По словам советника врио главы ДНР, используется опыт, полученный, в частности, в Соледаре.
Ранее Гагин заявил, что разрозненные украинские части пытаются отступать из Артёмовска по просёлочным дорогам.