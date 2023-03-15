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Советник Пушилина Гагин: части ВСУ пытаются отступать из Артёмовска по просёлочным дорогам

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Разрозненные украинские части пытаются отступать из Артёмовска (Бахмута) по просёлочным дорогам.
Советник Пушилина Гагин: части ВСУ пытаются отступать из Артёмовска по просёлочным дорогам
  • AFP

Об этом заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин в эфире телеканала «Россия 24».

«Периодически из Артёмовска пытаются отступить какие-то разрозненные части ВСУ. Ввиду того что дороги контролируются, они пытаются отступать просёлочными дорогами или полями, через лесопосадки», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, украинским военным приходится отступать пешком из-за непогоды.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что завод «Востокмаш» в северной части Артёмовска скоро полностью перейдёт под контроль российских сил.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что Вооружённые силы Украины в районе Артёмовска теряют около 10—11 тыс. человек убитыми в месяц.

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