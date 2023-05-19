Express: украинским военным придётся переместить ЗРК Patriot после удара «Кинжала»
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«Украинцам, возможно, придётся начать перемещать эти подразделения, чтобы уменьшить вероятность поражения со стороны России в будущем», — сказал собеседник издания.
По его мнению, США и их союзники отправят на Украину ещё больше батарей Patriot.
Ранее Минобороны России сообщило, что российские военные высокоточным ударом гиперзвукового ракетного комплекса «Кинжал» поразили в Киеве зенитный ракетный комплекс Patriot американского производства.
Американские чиновники после этого утверждали, что ЗРК получил незначительные повреждения.
Позднее российское военное ведомство заявило, что, по подтверждённым данным, 16 мая в Киеве были уничтожены пять пусковых установок и многофункциональная радиолокационная станция ракетного комплекса.