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Express: украинским военным придётся переместить ЗРК Patriot после удара «Кинжала»

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Украинским военным, вероятно, придётся перемещать американские ЗРК Patriot после того, как по одному из расчётов был нанесён удар гиперзвуковой ракетой «Кинжал», пишет Express со ссылкой на «высокопоставленного информатора» из правительства США.
Express: украинским военным придётся переместить ЗРК Patriot после удара «Кинжала»
  • Gettyimages.ru

«Украинцам, возможно, придётся начать перемещать эти подразделения, чтобы уменьшить вероятность поражения со стороны России в будущем», — сказал собеседник издания.

По его мнению, США и их союзники отправят на Украину ещё больше батарей Patriot.

Ранее Минобороны России сообщило, что российские военные высокоточным ударом гиперзвукового ракетного комплекса «Кинжал» поразили в Киеве зенитный ракетный комплекс Patriot американского производства.

Американские чиновники после этого утверждали, что ЗРК получил незначительные повреждения.

Позднее российское военное ведомство заявило, что, по подтверждённым данным, 16 мая в Киеве были уничтожены пять пусковых установок и многофункциональная радиолокационная станция ракетного комплекса.

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