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CNN: чиновники США говорят о небольших повреждениях ЗРК Patriot в Киеве

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Анонимные чиновники из администрации США заявили, что американский комплекс ЗРК Patriot в результате удара ВС России получил повреждения, но система продолжает функционировать.
CNN: чиновники США говорят о небольших повреждениях ЗРК Patriot в Киеве
  • Gettyimages.ru
  • © Omar Marques

Об этом сообщает CNN.

«Повреждения системы ПВО Patriot... минимальны», — сказали телеканалу.

Как утверждается, система до сих пор находится в рабочем состоянии, а радиолокационная составляющая не пострадала.

Ранее Минобороны сообщило, что российские военные высокоточным ударом гиперзвукового ракетного комплекса «Кинжал» поразили в Киеве зенитный ракетный комплекс Patriot американского производства.

Телеканал CNN после этого отметил, что Вашингтон оценивает степень повреждений.

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