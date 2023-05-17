CNN: чиновники США говорят о небольших повреждениях ЗРК Patriot в Киеве

Анонимные чиновники из администрации США заявили, что американский комплекс ЗРК Patriot в результате удара ВС России получил повреждения, но система продолжает функционировать.

Об этом сообщает CNN.

«Повреждения системы ПВО Patriot... минимальны», — сказали телеканалу.

Как утверждается, система до сих пор находится в рабочем состоянии, а радиолокационная составляющая не пострадала.

Ранее Минобороны сообщило, что российские военные высокоточным ударом гиперзвукового ракетного комплекса «Кинжал» поразили в Киеве зенитный ракетный комплекс Patriot американского производства.

Телеканал CNN после этого отметил, что Вашингтон оценивает степень повреждений.