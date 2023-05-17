CNN: чиновники США говорят о небольших повреждениях ЗРК Patriot в Киеве
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Об этом сообщает CNN.
«Повреждения системы ПВО Patriot... минимальны», — сказали телеканалу.
Как утверждается, система до сих пор находится в рабочем состоянии, а радиолокационная составляющая не пострадала.
Ранее Минобороны сообщило, что российские военные высокоточным ударом гиперзвукового ракетного комплекса «Кинжал» поразили в Киеве зенитный ракетный комплекс Patriot американского производства.
Телеканал CNN после этого отметил, что Вашингтон оценивает степень повреждений.