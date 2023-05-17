Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

МО России: ракетой «Кинжал» 16 мая в Киеве уничтожены пять пусковых установок ЗРК Patriot

Короткая ссылка
В Минобороны России заявили, что, по подтверждённым данным, 16 мая в Киеве ракетой «Кинжал» были уничтожены пять пусковых установок зенитного ракетного комплекса Patriot.
МО России: ракетой «Кинжал» 16 мая в Киеве уничтожены пять пусковых установок ЗРК Patriot
  • РИА Новости
  • © Антон Денисов

Вместе с этим были поражена и полностью уничтожена многофункциональная радиолокационная станция ЗРК.

«По достоверно подтверждённым данным, 16 мая в результате удара гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал» в городе Киев были поражены и полностью уничтожены: многофункциональная радиолокационная станция, а также пять пусковых установок зенитного ракетного комплекса Patriot производства США», — сообщили в оборонном ведомстве.

Ранее Минобороны сообщило, что российские военные высокоточным ударом гиперзвукового ракетного комплекса «Кинжал» поразили в Киеве зенитный ракетный комплекс Patriot американского производства.

Позднее анонимные чиновники из администрации США заявили CNN, что американский комплекс ЗРК Patriot в результате удара ВС России получил повреждения, но система продолжает функционировать.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить