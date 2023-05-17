МО России: ракетой «Кинжал» 16 мая в Киеве уничтожены пять пусковых установок ЗРК Patriot

В Минобороны России заявили, что, по подтверждённым данным, 16 мая в Киеве ракетой «Кинжал» были уничтожены пять пусковых установок зенитного ракетного комплекса Patriot.

Вместе с этим были поражена и полностью уничтожена многофункциональная радиолокационная станция ЗРК.

«По достоверно подтверждённым данным, 16 мая в результате удара гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал» в городе Киев были поражены и полностью уничтожены: многофункциональная радиолокационная станция, а также пять пусковых установок зенитного ракетного комплекса Patriot производства США», — сообщили в оборонном ведомстве.

Ранее Минобороны сообщило, что российские военные высокоточным ударом гиперзвукового ракетного комплекса «Кинжал» поразили в Киеве зенитный ракетный комплекс Patriot американского производства.

Позднее анонимные чиновники из администрации США заявили CNN, что американский комплекс ЗРК Patriot в результате удара ВС России получил повреждения, но система продолжает функционировать.