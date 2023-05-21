«Все отличившиеся будут представлены к госнаградам»: Путин поздравил российских военных с освобождением Артёмовска

В ночь на 21 мая Минобороны РФ сообщило о полном освобождении Артёмовска. Владимир Путин поздравил российских военных с завершением операции, подчеркнув, что все отличившиеся будут представлены к государственным наградам.

Президент России Владимир Путин поздравил российских военных с освобождением Артёмовска. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

«Владимир Путин поздравляет штурмовые отряды «Вагнер», а также всех военнослужащих подразделений ВС России, которые оказывали им необходимую поддержку и прикрытие флангов, с завершением операции по освобождению Артёмовска», — говорится в сообщении.

Отмечается, что все отличившиеся будут представлены к государственным наградам.

В 00:12 мск 21 мая в Telegram-канале Министерства обороны РФ было опубликовано сообщение о том, что город полностью освобождён.

«На Артёмовском тактическом направлении в результате наступательных действий штурмовых отрядов «Вагнер» при поддержке артиллерии и авиации Южной группировки войск завершено освобождение города Артёмовска», — отмечали в ведомстве.

О полном взятии города под контроль российских сил также заявлял основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. По его словам, операция по взятию Артёмовска длилась 224 дня.

Как указали в Telegram-канале «Военная хроника», в боях за Артёмовск и его окрестности ВСУ потеряли горно-штурмовую бригаду «Эдельвейс» и механизированную бригаду «Холодный яр», а также огромное количество других подразделений.

«В Соледаре ВСУ, предположительно, потеряли порядка 20—25 тыс. человек убитыми и ранеными. Цифра по Артёмовску будет ещё выше», — говорится в сообщении.

Также по теме Квартал за кварталом: как проходят бои за Артёмовск Российские силы продолжают отбивать у ВСУ оставшиеся кварталы Артёмовска (Бахмут). Бойцы ЧВК «Вагнер» говорят, что до полного взятия...

При этом указывается, что вокруг Артёмовска расположены крупные укрепрайоны ВСУ — в населённых пунктах Константиновка, Часов Яр, Дружковка, Торецк, Славянск, Краматорск.

«Теперь будет решаться ситуация с флангами, на которые переключится основное внимание. Там ВСУ сосредоточили значительные силы, но распорядиться ими грамотно пока не получилось — потери очень большие. По предварительным данным, гарнизон ВСУ в Хромове практически полностью уничтожен», — подчеркнули в Военной хронике.

«Россия восстанавливает историческую справедливость в Донбассе»

В Донецкой Народной Республике решением временно исполняющего обязанности главы ДНР Дениса Пушилина инициировано учреждение госнаград за освобождение Артёмовска.

«Нам надо идти дальше и одновременно отстраивать разрушенные украинским режимом населённые пункты Донецкой Народной Республики. Россия восстанавливает историческую справедливость в Донбассе», — добавил он.

В свою очередь, глава Крыма Сергей Аксёнов выразил уверенность, что Артёмовск будет обязательно возрождён.

«Сейчас украинская пропаганда наверняка начнёт рассказывать о том, что этот населённый пункт, который она ещё совсем недавно называла «фортецией», был на самом деле неважен в стратегическом плане. Хотя весь мир видел, какое количество сил киевский режим бросал на этот участок. Но факты — упрямая вещь, а правда в долгосрочной перспективе всегда побеждает пропаганду. Эта правда заключается в том, что бахмутская мясорубка перемолола десятки тысяч солдат ВСУ. И в том, что в их смертях виновата банда Зеленского», — написал он в своём Telegram-канале.

Позиция киевского режима

Утром 21 мая Владимир Зеленский подтвердил потерю Артёмовска.

Как следует из данных телеканала Sky News, глава киевского режима отрицательно ответил на вопрос, находится ли город под контролем Украины.

«На сегодняшний день он только в наших сердцах», — добавил он.

Накануне заместитель министра обороны Украины Анна Маляр назвала ситуацию в Артёмовске критической для украинских военных. В то же время в соцсетях появились видео бойцов ВСУ, которые публикуют кадры своего отъезда из города.