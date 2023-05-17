«Тактика комбинированных ударов»: военные эксперты — о способах нейтрализации Patriot и других западных ЗРК

Воздушно-космические силы России гиперзвуковой ракетой «Кинжал» ликвидировали в Киеве зенитный комплекс Patriot. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ. По данным, которые приводит Военная хроника, в результате удара были повреждены пусковые установки Patriot, радар подсвета и наведения цели, а также станция управления ЗРК. RT обсудил с военными экспертами обстоятельства уничтожения Patriot и способы ликвидации средств ПВО западного производства.

ВКС России уничтожили зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Patriot. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ. Удар был нанесён гиперзвуковой авиационной ракетой «Кинжал», штатным носителем которой является модификация истребителя МиГ-31.

«Высокоточным ударом гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал» в городе Киеве поражён ЗРК Patriot производства США», — сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Киевский режим пока не подтвердил, но и не стал опровергать удар по Patriot. 16 мая, общаясь с журналистами, официальный представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что не может комментировать информацию «российских источников». Вместе с тем, как утверждает главком ВСУ Юрий Залужный, средства ПВО Украины якобы смогли сбить шесть «Кинжалов».

Между тем западные СМИ подтверждают факт успешного удара по Patriot. Как сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники, специалисты США проводят оценку ущерба, нанесённого в результате российского ракетного удара.

По данным Военной хроники, в ночь на 16 мая ВКС России нанесли успешный удар по элементам новейшего Patriot PAC-3. Одна из позиций ЗРК располагалась на территории дубовой рощи парка «Муромец» между Оболонью и Вигуровщиной.

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«Предположительно, эта и ещё несколько позиций были уничтожены гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». Примечательно, что американский ЗРК был поражён в тот момент, когда батарея прекратила огонь, видимо, потратив все противоракеты PAC-3 CRI на ложные цели», — делают вывод авторы Telegram-канала.

По данным, на которые ссылается Военная хроника, в результате ракетного удара были повреждены пусковые установки Patriot, радар подсвета и наведения цели, а также станция управления.

О тактике, которая помогла ВКС России уничтожить американский ЗРК, и дальнейших мерах по нейтрализации западных средств ПВО RT рассказали военные эксперты.

— Как Воздушно-космическим силам России удалось поразить американский ЗРК? Почему был применён именно гиперзвуковой «Кинжал»?

Основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев:

— Скорее всего, Patriot был поражён «Кинжалом» после того, как демаскировал себя массированным отстрелом зенитных ракет в ночь на 16 мая. В сети нетрудно найти соответствующие видеокадры. Их подлинность ещё никто не подтвердил и не опроверг. Однако если допустить, что они достоверны, то расчёт американского ЗРК было достаточно легко обнаружить по характерным следам от пусков.

На кадрах видно, как после отстрела всех ракет произошла вспышка, но сам прилёт по Patriot не виден. По всей видимости, взрыв был вызван применением «Кинжала» по пусковым установкам Patriot. Напомню, что данная ракета относится к классу гиперзвуковых и поражает цель на такой высокой скорости, что прилёт можно и не увидеть, особенно с такого расстояния, откуда велась съёмка.

Пуск «Кинжала» с самолёта МиГ-31 ВКС России

РИА Новости

© Министерство обороны РФ

Как мог быть поражён Patriot? Штатным носителем «Кинжала» является МиГ-31К. Он мог находиться на боевом патрулировании. Самолёт получил координаты цели и отстрелялся по ней.

Много вопросов вызывают демаскирующие пуски из Patriot. Зачем американский ЗРК выпустил так много дорогостоящих ракет? Я думаю, что ничего удивительного в этом факте нет. В ночь на 16 мая российские ВС нанесли комбинированный ракетный удар, и для его отражения потребовалось выпустить большое количество зенитных ракет.

Я не знаю, какой инструкцией руководствуются ВСУ, но в войсках ПВО всегда есть, условно говоря, квота на пуски по воздушным целям. Например, на одну крылатую ракету или самолёт, как правило, выпускаются две зенитные. При этом совершенно очевидно, что на перехват «Кинжала», который крайне сложно сбить, имеет смысл расходовать четыре, а может, и шесть зенитных ракет.

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Логично сделать вывод, что Patriot мог истратить весь боекомплект на перехват российских ракет. Кстати, украинская сторона отчиталась о том, что смогла поразить их, в том числе «Кинжалы». Правда это или нет, я не знаю, но попытка отразить комбинированный удар явно имела место быть. Другое дело, чем она в итоге закончилась.

Почему был применён именно «Кинжал», мне сказать сложно. В открытых источниках можно найти информацию, что «Кинжал» оснащается проникающей БЧ (боевой частью. — RT), необходимой для поражения забетонированных подземных объектов — чаще всего это командные пункты.

При этом Patriot — это цель площадная и небронированная. Для её поражения нужна осколочная БЧ. Вполне возможно, что на «Кинжал» она и была установлена. Если это так, то это означает, что «Кинжал» теперь будет применяться в новом качестве.

Бывший начальник зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС России полковник запаса Сергей Хатылев:

— Можно допустить, что ВКС решали какую-то параллельную задачу или стояла цель продемонстрировать возможности «Кинжала».

Эта гиперзвуковая ракета способна работать по наземным целям, однако Patriot можно было уничтожить любым другим снарядом. К тому же украинцы пренебрегли элементарными мерами безопасности и не позаботились об инженерном оборудовании того места, откуда они стреляли.

Также складывается впечатление, что ВСУ действовали хаотично, надеясь отразить наш удар. Patriot работал слишком долго, неравномерно и с одной позиции. Было выпущено более 30 зенитных ракет. Наверное, украинцы намеревались поразить из Patriot все обнаруженные воздушные цели, выжать максимум из американской техники.

Данное решение было ошибочным. Patriot быстро обнаружила разведка ВС РФ. Получив удар наших ВКС, враг поплатился за свою самонадеянность. Скорее всего, был уничтожен дивизион Patriot, но более конкретно оценить масштаб ущерба из-за отсутствия достоверной информации пока не представляется возможным.

Военный обозреватель Александр Хроленко:

— Насколько я могу судить, наши ВКС нанесли удар по батарее Patriot. Её стоимость на рынке со всем оборудованием для эксплуатации превышает $1 млрд. Всё оно было уничтожено или серьёзно повреждено. Поэтому применение дорогостоящего «Кинжала» я считаю более чем оправданным.

Да, Patriot успел выпустить много ракет. Попали они куда-то или нет, мы достоверно не знаем, но стоимость каждой зенитной ракеты в зависимости от типа, по данным Forbes, составляет $2 млн и $4,1 млн. Возможно, что наш противник пытался сбить тот самый «Кинжал», который летел на него. Как мы видим, эта попытка была безуспешной. «Кинжал» доказал статус оружия, способного преодолевать современную систему ПВО.

Представители киевского режима утверждают, что смогли якобы сбить шесть «Кинжалов», но это несерьёзные заявления. Patriot против гиперзвукового оружия и некоторых других ракет неэффективен. Просто признать это публично ни киевский режим, ни США не могут. Больше всего в этом не заинтересованы американцы, которые активно продают Patriot своим союзникам и партнёрам.

— Очевидно, что США и войска ПВО Украины попробуют извлечь урок из пропущенного удара. Какие действия могут предпринять наши противники и какие силы и средства есть у ВС РФ, чтобы продолжать наносить удары по ЗРК западного производства?

Основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев:

— Вы правы. США и Киев наверняка сделают выводы из произошедшего и будут тщательнее продумывать способы маскировки и применения Patriot, а также других средств ПВО — NASAMS и IRIS-T. Для России это может затруднить охоту и потребует использования большего количества средств поражения.

Тем не менее методы борьбы с ЗРК давно известны и прописаны в учебниках. Это качественная работа спутниковой и радиотехнической разведки, применение самолётов ДРЛО (дальнего радиолокационного обнаружения), информация от агентуры и местного населения.

Уничтожение элементов ЗРК может осуществляться самыми обычными крылатыми и баллистическими ракетами. Это могут делать наши ОТРК «Искандер» и оперативно-тактическая авиация. Можно применять и «Калибры», но всё-таки им достаточно далеко лететь, если требуется поразить объекты в глубине территории Украины.

Эффективнее всего использовать тактику комбинированных ударов, когда сначала осуществляется пуск ракет для вскрытия мест дислокации ЗРК и РЛС. Противник просто вынужден отстрелять по ним и израсходовать значительную часть боекомплекта. Следом уже летят ракеты, которые будут работать непосредственно по элементам системы ПВО.

Пусковая установка Patriot ВСУ

© Air Force Command of UA Armed Forces

Бывший начальник зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС России полковник запаса Сергей Хатылев:

— Любая система противовоздушной обороны широко использует возможности РЛС, которые хорошо обнаруживаются, так как излучают мощный сигнал. Также средствами разведки фиксируется передача данных между системами ПВО и передача радиокоманд на зенитные ракеты.

Естественно, сами зенитчики осведомлены об опасностях, которые их подстерегают. Чтобы минимизировать риск обнаружения, они стараются больше времени проводить в режиме радиомолчания. Но полноценная боевая работа в режиме радиомолчания невозможна.

По всей видимости, наш противник какую-то работу над ошибками проведёт. Это коснётся не только Patriot, но и остальных ЗРК — NASAMS и IRIS-T. Вместе с тем ВС РФ тоже сделают выводы, и методы борьбы с ЗРК и РЛС неприятеля будут совершенствоваться. У России есть все силы и средства, чтобы постоянно вскрывать позиции ПВО ВСУ. Но важно, чтобы эта работа была системной, а не эпизодической.

Военный обозреватель Александр Хроленко:

— Главный способ обнаружить Patriot и другие ЗРК — это свечение радара и информация от местных жителей о расположении и передвижении данной техники.

Бандеровцы, конечно же, опасаются уничтожения средств ПВО, а потому совершенно трусливо размещают их в городской черте. Тот же Patriot, уничтоженный «Кинжалом», находился где-то на окраине Киева, рядом с жилой застройкой. Расчёт здесь на то, что Россия не станет бить по средствам ПВО, опасаясь зацепить жилые дома. Тем не менее мы видим, что удары могут наноситься с высокой точностью и в таких ситуациях.

Крайне важно, чтобы наши вооружённые силы продолжали истреблять Patriot, другие западные ПВО вроде NASAMS и IRIS-T, а также иную дорогостоящую технику. Не хочу спешить с прогнозами, но чем эффективнее будет выстроена эта работа, тем выше вероятность того, что американцы и их союзники сократят объём военной поддержки Киева.

Недавно генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что Украина получила помощь на $150 млрд. Это очень солидная сумма, и спонсоры режима Зеленского хотят, чтобы она конвертировалась в конкретные практические результаты. Если они осознают, что их усилия тщетны, то продавливать вопрос выделения новых пакетов военной поддержки станет по меньшей мере значительно тяжелее, в том числе для США.