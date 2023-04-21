«Крышка захлопнулась»: в ДНР сообщили о взятии в котёл группировки ВСУ в Артёмовске

Группировка ВСУ в Артёмовске взята в котел после того, как российские силы вышли к дороге на Часов Яр, по которой шло её снабжение, сообщил советник врио главы ДНР Ян Гагин. Ранее он отмечал, что около 90% территории города находится под контролем ВС РФ, подчёркивая, что противник ежедневно несёт колоссальные потери. Накануне в Минобороны РФ заявляли о нанесении поражения объединённому штабу группировки ВСУ «Бахмут».

Российские силы окружили группировку украинских войск в Артёмовске. Об этом сообщил советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин.

«Бойцы ЧВК «Вагнер» вышли к дороге Артёмовск — Часов Яр, по которой шло снабжение группировки ВСУ. Под контроль взято несколько сотен метров, что делает невозможным снабжение гарнизона. Таким образом, крышка котла, по сути, захлопнулась», — цитирует его ТАСС.

В Telegram-канале «Военная хроника» добавили, что по данной трассе осуществлялось примерно 60% всего снабжения украинских сил в Артёмовске.

Ранее Гагин сообщал, что около 90% территории Артёмовска находится под контролем российских сил.

«Противник несёт колоссальные потери ежедневно, он вытеснен на западные окраины, куда практически нет подвоза боеприпасов, дороги простреливаются нашей артиллерией. Это касается и ротации военнослужащих, и вывоза раненых. Украинский гарнизон практически обречён. Сейчас есть прецеденты, когда они бегут малыми группами... Есть и те, кто сдаётся в плен, кто пытается сбежать из города», — говорил он в эфире телеканала «Россия 1».

США предупреждали киевский режим о потенциальном окружении украинских войск в Артёмовске и предлагали оставить город, пишет The Washington Post со ссылкой на слитые в сеть секретные документы американской разведки.

В материале говорится, что оценки ситуации «были мрачными» уже в январе. Так, в одном из документов под грифом «совершенно секретно» констатировалось «неуклонное продвижение» российских сил, которое поставило под угрозу способность ВСУ удерживать город, а в результате украинские силы могут оказаться «под угрозой окружения, если они не выведут войска в течение следующего месяца».

Накануне в Минобороны РФ сообщили, что российские войска поразили объединённый штаб группировки ВСУ «Бахмут», а в самом Артёмовске штурмовые отряды продолжали активные действия по уничтожению противника. При этом подразделения ВДВ и артиллерия Южной группировки войск пресекали попытки украинских войск контратаковать на флангах и перебросить резервы.

Покушение на мэра Горловки

Сотрудники управления ФСБ по Донецкой Народной Республике предотвратили покушение на мэра Горловки Ивана Приходько.

«То, что мы с вами сейчас разговариваем, — это заслуга сотрудников спецслужб, в данном случае — Федеральной службы безопасности Российской Федерации, что они вовремя этот вопрос купировали. И не просто это случайная находка, это разработанная операция, преступники эти были под контролем, это, конечно, большой профессионализм», — сказал Приходько в интервью РИА Новости.

Как рассказал представитель спецслужбы, исполнителем преступления должен был стать Артём Пызин, которого департамент контрразведки СБУ завербовал для сбора информации о дислокации и перемещениях Вооружённых сил России на территории Горловки и Енакиева.

«С момента вербовки он попал под оперативное наблюдение УФСБ РФ по ДНР, в марте 2023 года он получил задачу по наблюдению за главой администрации города Горловки Иваном Приходько, установлением маршрутов его передвижения и мест пребывания. В дальнейшем, следуя инструкциям СБУ, Пызин в одном из заброшенных зданий попытался собрать взрывное устройство, которое взорвалось у него в руках», — заявил он.

По его словам, ведётся розыск всех участников и организаторов готовившегося покушения.

Украинская агрессия

Утром 21 апреля губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что украинский беспилотник упал неподалёку от жилого дома в Клинцах.

«В результате атаки ВСУ в городе Клинцы на территорию жилого дома упал беспилотник. Пострадавших нет. Имеются частичные разрушения домовладения, выбиты стёкла. На месте работают оперативные службы», — написал он в своём Telegram-канале.

Кроме того, украинские военные за прошедшие сутки 21 раз обстреляли четыре населённых пункта Донецкой Народной Республики, выпустив по ним 151 снаряд из артиллерии калибра 155 и 152 мм, сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

«За прошедшие сутки поступили сведения о гибели двух гражданских лиц в Куйбышевском районе Донецка», — говорится в сообщении.

Также было повреждено два домостроения в Куйбышевском районе Донецка.