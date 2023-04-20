«В районе населённого пункта Константиновка»: российские войска поразили объединённый штаб группировки ВСУ «Бахмут»

Объединённый штаб группировки ВСУ «Бахмут» поражён российскими войсками в районе Константиновки, сообщили в Минобороны РФ. В самом Артёмовске (Бахмуте) российские штурмовые отряды продолжали активные действия по уничтожению противника. При этом подразделения ВДВ и артиллерия пресекали попытки ВСУ контратаковать на флангах и перебросить резервы, выполнив 64 огневые задачи. В общей сложности на Донецком направлении были уничтожены до 470 украинских боевиков и наёмников.

Российские войска нанесли удар по штабу украинской вооружённой группировки «Бахмут», сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооружённых сил Российской Федерации за сутки нанесено поражение 86 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 127 районах. В районе населённого пункта Константиновка поражён объединённый штаб группировки ВСУ «Бахмут», — заявил в ходе брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кроме того, поражены три командно-наблюдательных пункта батальонов 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ и 116-й бригады территориальной обороны, расположенных неподалёку от н. п. Терны и Тоненькое (ДНР).

Средствами ПВО были сбиты три украинских беспилотных аппарата.

Бои за Артёмовск

Как сообщил официальный представитель МО РФ, в западной части Артёмовска (Бахмута) российские штурмовые отряды продолжали активные действия по уничтожению противника. Им оказывали поддержку подразделения ВДВ и артиллерия Южной группировки войск, которые пресекали попытки ВСУ контратаковать на флангах и перебросить резервы.

Он уточнил, что российская авиация совершила десять вылетов, ракетные войска и артиллерия группировки выполнили 64 огневые задачи.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что в западных кварталах Артёмовска ведутся ожесточённые бои, в ходе которых бойцы ЧВК «Вагнер» продвигаются дальше.

Кроме того, экипаж САУ «Акация» рассказал в беседе с корреспондентом RT Ильёй Васюниным о своей работе на Марьинском направлении. Отметим, что именно работа российской артиллерии парализовала подвоз боеприпасов и снабжение ВСУ в Артёмовске.

Обстановка на направлениях СВО

Говоря о деятельности российских сил на Донецком направлении, официальный представитель Минобороны РФ указал, что ударами поражены подразделения ВСУ возле населённых пунктов Богдановка, Красное и Ступочки (ДНР). При этом возле н. п. Водяное был уничтожен склад боеприпасов 72-й механизированной бригады ВСУ.

Общие потери украинских войск за сутки составили до 470 боевиков и наёмников, три танка, пять боевых машин пехоты, шесть боевых бронированных машин, четыре автомобиля, боевая машина РСЗО «Град», а также гаубица «Мста-Б».

На Купянском направлении пресечены действия трёх украинских диверсионно-разведывательных групп. Тогда как ударами штурмовой и армейской авиации, огнём артиллерии Западной группировки войск нанесено поражение подразделениям вблизи населённых пунктов Харьковской области и ЛНР. Уничтожению подверглись до 50 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два пикапа.

На Краснолиманском направлении ударами авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем группировки войск (сил) «Центр» поражены подразделения ВСУ вблизи населённых пунктов ДНР. Ликвидированы более 60 украинских боевиков, два танка, две боевые машины пехоты, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубица Д-30.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп. Кроме того, ударами авиации и огнём артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ вблизи населённых пунктов ДНР. За сутки потери ВСУ составили до 30 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, а также гаубица Д-30.

На Херсонском направлении в ходе огневого поражения за сутки уничтожены свыше 15 украинских военнослужащих, два автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, а также две гаубицы «Мста-Б».