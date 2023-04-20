Погибла мирная жительница: ВСУ за сутки выпустили по территории ДНР более 100 снарядов

В Донецке в результате обстрела со стороны украинских войск погибла женщина. Утром 20 апреля ВСУ выпустили десять снарядов из артиллерии калибра 155 мм по Петровскому и Куйбышевскому районам города. Накануне украинские боевики 23 раза обстреляли территорию ДНР, применив 108 боеприпасов. В результате пострадал один человек, повреждено 16 жилых домов.

Утром 20 апреля в представительстве ДНР в СЦКК сообщили о гибели мирной жительницы Донецка в результате обстрела со стороны украинских войск.

«По улице Румынской, 2, погибла женщина 1968 года рождения»,— говорится в сообщении.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин уточнил, что женщина скончалась «от множественных ранений».

Согласно данным СЦКК, в 05:00 ВСУ выпустили по Куйбышевскому району Донецка четыре снаряда натовского калибра 155 мм, а в 06:20 — ещё пять снарядов калибра 155 мм по Петровскому району города.

При этом за минувшие сутки украинские вооружённые формирования 23 раза обстреляли территорию ДНР, выпустив 108 боеприпасов из РСЗО, артиллерии 155 мм и 122 мм. Под огнём оказались Горловка, Ясиноватая, Донецк, Макеевка и Шахтёрск.

В результате обстрелов пострадал один человек — житель Шахтёрска. Кроме того, повреждено 16 жилых домостроений в Донецке и Горловке, а также один объект гражданской инфраструктуры.

Артёмовск

В западных кварталах Артёмовска ведутся ожесточённые бои, в ходе которых бойцы ЧВК «Вагнер» продвигаются дальше. Об этом сообщил РИА Новости врио главы ДНР Денис Пушилин.

«Там продолжаются ожесточённые бои, но ЧВК «Вагнер» продолжает движение вперёд — причём и днём, и ночью», — сказал он.

Пушилин также считает целесообразным восстановление города.

Накануне в Минобороны РФ сообщили, что российские штурмовые отряды освободили ещё три квартала в Артёмовске — в северо-западной, центральной и юго-западной частях города.

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«Восток»

На Южно-Донецком направлении была пресечена попытка нанесения ВСУ авиаудара по передовым позициям группировки «Восток», сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.

По его словам, оператор переносного ЗРК «Игла» морской пехоты Тихоокеанского флота в районе Угледара сбил штурмовик Су-25 ВСУ.

Также под Угледаром орудием «Мста-Б» был уничтожен расчёт миномёта.

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Кроме того, огнём миномётной батареи были ликвидированы четверо украинских военнослужащих.

Вдобавок уничтожены пять боевиков и бронеавтомобиль в районе населённого пункта Новомихайловка.

«Юг»

Начальник пресс-центра группировки «Юг» Иван Бигма сообщил, что ракетные подразделения поразили пункт временной дислокации 54-й механизированной бригады ВСУ в районе Славянска и уничтожили позицию вражеской РСЗО «Град» в районе Новосёловки Первой.

При этом на Лисичанском направлении авиацией Южного военного округа разрушена понтонная переправа на реке Северский Донец в районе населённого пункта Дроновка, а также склад боеприпасов ВСУ возле Каменки. При этом неподалёку от Григоровки артиллерийским расчётом гаубиц Д-30 артиллерийской бригады 2-го армейского корпуса уничтожен склад горюче-смазочных материалов.

Вдобавок артиллерией были нанесены удары по пунктам временной дислокации и сосредоточения резервов 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе Дзержинска, 110-й отдельной механизированной бригады в районе Авдеевки.

Запорожская область

Глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов считает, что ВСУ могут предпринять попытку форсировать Днепр в районе Новой Каховки в Херсонской области и Энергодара в Запорожской области.

«Зеленский ведёт прежде всего пиар-войну, поэтому может кинуть на убой кого угодно и в каком угодно количестве, если поймёт, что получит выгоду и определённые плюшки от Запада», — сказал он в разговоре с РИА Новости.

По его мнению, возможная попытка форсировать Днепр станет самоубийством со стороны украинских военных.

Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что украинские вооружённые формирования готовятся к тому, чтобы форсировать реку Днепр. При этом, по его словам, эта операция ВСУ обречена на провал.