Российские штурмовые отряды освободили ещё три квартала в Артёмовске — в северо-западной, центральной и юго-западной частях города, сообщили в Минобороны РФ. В свою очередь, подразделения ВДВ блокировали населённый пункт с южной и северной окраин. Также были пресечены попытки ВСУ контратаковать позиции штурмовых отрядов.

Российские войска пресекли попытки украинских войск контратаковать позиции штурмовых отрядов в северо-западной и центральной частях Артёмовска, а также в районах населённых пунктов Ступочки и Красное (ДНР), сообщили в Министерстве обороны РФ.

«На Донецком направлении штурмовыми отрядами за сутки освобождены три квартала в северо-западной, центральной и юго-западной частях города Артёмовска. Подразделения воздушно-десантных войск блокировали город с северной и южной окраин», — заявил в ходе брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Российской авиацией совершено четыре вылета, ракетными войсками и артиллерией группировки выполнено 67 огневых задач.

Ранее в Telegram-канале Военная хроника писали, что ЧВК «Вагнер» со вчерашнего вечера ведёт активный бой в западной части Артёмовска, где находился мощный укрепрайон 127-й бригады территориальной обороны и 2-го механизированного батальона 93-й механизированной бригады ВСУ.

В свою очередь, советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин в эфире телеканала «Россия 24» сообщил, что около 90% территории Артёмовска находится под контролем российских сил: «Все дороги сейчас под контролем нашей артиллерии».

В силовых структурах ДНР рассказали ТАСС, что два дня назад украинские военные, покидая посёлок Цветмет на окраине Артёмовска, взорвали четыре девятиэтажки.

«В подвалах укрывались минимум 20 человек, в том числе трое детей. Все погибли», — заявил собеседник агентства.

Накануне российские силы взяли под контроль три квартала в северной, центральной и южной частях Артёмовска.

Также на russian.rt.com «В северной, центральной и южной частях города»: в Минобороны РФ заявили об освобождении ещё трёх кварталов Артёмовска

Обстановка на направлениях СВО

Как сообщил официальный представитель МО РФ, на Донецком направлении был уничтожен склад боеприпасов 68-й механизированной бригады ВСУ, расположенный возле Красногоровки (ДНР).

Общие потери ВСУ составили до 380 военнослужащих, один танк, две боевые машины пехоты, пять боевых бронированных машин и восемь автомобилей. Уничтожены также самоходная артиллерийская установка «Акация», гаубица Д-20 и боевая машина РСЗО «Град».

Также по теме «К свисту пуль привыкаешь быстро»: тяжелораненый доброволец полз на руках четыре километра через заминированное поле Прошлой осенью 44-летний доброволец из Калининграда в зоне СВО получил тяжёлое ранение и попал в окружение. Но мужчина не сдался. Три...

На Купянском направлении российские войска уничтожили склад боеприпасов 3-й танковой бригады ВСУ и пресекли действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп. В результате за сутки противник потерял более 120 бойцов, один танк, две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также боевую машину РСЗО «Град».

На Краснолиманском направлении потери ВСУ составили до 75 военных, а также две боевые бронированные машины.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп. Общие потери ВСУ на данных направлениях составили до 120 военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля, уничтожена также гаубица «Мста-Б».

На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожены до 30 украинских военнослужащих, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица Д-30. Кроме того, уничтожен склад боеприпасов 126-й бригады территориальной обороны в районе населённого пункта Змиевка (Херсонская область).

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией уничтожена наведённая ВСУ понтонная переправа через реку Северский Донец возле населённого пункта Северск Малый (ДНР), поражён командно-наблюдательный пункт батальона 110-й механизированной бригады ВСУ вблизи Авдеевки (ДНР). Также ликвидирован склад топлива для военной техники 17-й танковой бригады ВСУ в районе населённого пункта Константиновка (ДНР).

Помимо этого, авиацией ВКС России за сутки сбиты два украинских истребителя МиГ-29 и один Су-25. Ещё один Су-25 Воздушных сил Украины сбит средствами ПВО. Также перехвачено четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и уничтожено шесть украинских беспилотников.