Бойцы ЧВК «Вагнер» захватили в Артёмовске здание швейной фабрики
- РИА Новости
«Здесь были подвалы небольшие, был заезд. Линию обороны можно было выстроить очень хорошо и держать её очень долго. Мы пошли немножко другими путями и зашли с другой стороны и с двух сторон начали вести по ним очень плотный огонь», — рассказал боец Группы Вагнера.
По его словам, после этого ВСУ решили покинуть это здание и взорвать его.
В Минобороны России ранее заявили, что штурмовые отряды заняли три квартала в Артёмовске.
Также сообщалось, что российская авиация совершила шесть самолёто-вылетов для поддержки штурмовых отрядов в боях за Артёмовск.
Советник врио главы ДНР Ян Гагин отметил, что российские силы контролируют почти 90% Артёмовска.
Командующий украинскими сухопутными войсками Александр Сырский назвал Артёмовск эпицентром боевых действий.