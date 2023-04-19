Бойцы ЧВК «Вагнер» захватили в Артёмовске здание швейной фабрики

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Бойцы Группы Вагнера штурмом овладели зданием бывшей швейной фабрики имени 8 Марта в Артёмовске (Бахмуте), сообщает РИА Новости. Отмечается, что здание использовалось ВСУ для переброски резервов для удержания позиций в центральных кварталах города.
Бойцы ЧВК «Вагнер» захватили в Артёмовске здание швейной фабрики
  • РИА Новости

«Здесь были подвалы небольшие, был заезд. Линию обороны можно было выстроить очень хорошо и держать её очень долго. Мы пошли немножко другими путями и зашли с другой стороны и с двух сторон начали вести по ним очень плотный огонь», — рассказал боец Группы Вагнера.

По его словам, после этого ВСУ решили покинуть это здание и взорвать его.

В Минобороны России ранее заявили, что штурмовые отряды заняли три квартала в Артёмовске.

Также сообщалось, что российская авиация совершила шесть самолёто-вылетов для поддержки штурмовых отрядов в боях за Артёмовск.

Советник врио главы ДНР Ян Гагин отметил, что российские силы контролируют почти 90% Артёмовска.

Командующий украинскими сухопутными войсками Александр Сырский назвал Артёмовск эпицентром боевых действий.

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