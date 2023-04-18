В ВСУ назвали Артёмовск эпицентром боевых действий

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Командующий украинскими сухопутными войсками Александр Сырский назвал Артёмовск эпицентром боевых действий.
В ВСУ назвали Артёмовск эпицентром боевых действий
  • AP
  • © Libkos

«Эпицентром боевых действий остаётся Бахмутское (Артёмовское. — RT) направление. Там противник сосредотачивает наибольшие свои усилия», — цитирует его украинский ресурс Military Media Center.

17 апреля штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» заняли два квартала в северо-западной и центральной частях Артёмовска (Бахмута) в ДНР.

По оценкам лидера ЧВК Евгения Пригожина, его бойцы за время боёв в зоне СВО уничтожили 38 тыс. солдат, воюющих на стороне украинской армии, 32 тыс. из них приходится на Соледар, Артёмовск и его окрестности.

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