Командующий украинскими сухопутными войсками Александр Сырский назвал Артёмовск эпицентром боевых действий.

«Эпицентром боевых действий остаётся Бахмутское (Артёмовское. — RT) направление. Там противник сосредотачивает наибольшие свои усилия», — цитирует его украинский ресурс Military Media Center.

17 апреля штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» заняли два квартала в северо-западной и центральной частях Артёмовска (Бахмута) в ДНР.

По оценкам лидера ЧВК Евгения Пригожина, его бойцы за время боёв в зоне СВО уничтожили 38 тыс. солдат, воюющих на стороне украинской армии, 32 тыс. из них приходится на Соледар, Артёмовск и его окрестности.