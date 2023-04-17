Минобороны России: отряды Группы Вагнера заняли два квартала в Артёмовске

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Штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» заняли два квартала в северо-западной и центральной частях Артёмовска (Бахмута) в ДНР.
Минобороны России: отряды Группы Вагнера заняли два квартала в Артёмовске
  • РИА Новости

Об этом сообщили в Минобороны России.

«На Донецком направлении штурмовые отряды в прошедшие сутки овладели двумя кварталами на северо-западе и в центральной части города Артёмовска», — говорится в сообщении.

Как стало известно ранее, ЧВК «Вагнер» ведёт бои за железнодорожный узел Артёмовска в западных кварталах города.

По оценкам главы Группы Вагнера Евгения Пригожина, бойцы ЧВК за время боёв в зоне СВО уничтожили 38 тыс. солдат, воюющих на стороне украинской армии, 32 тыс. из них приходится на Соледар, Артёмовск и его окрестности.

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