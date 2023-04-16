Бойцы «Вагнера» ведут бои за железнодорожный узел Артёмовска на западе города

ЧВК «Вагнер» ведёт бои за железнодорожный узел Артёмовска (Бахмута) в западных кварталах города, сообщает РИА Новости со ссылкой на бойца группы.

«Они переместились в сторону железной дороги. Оттягиваются. Они бегут, а мы их просто уже догоняем», — сказал военный.

Город почти под контролем российских сил, отметил он.

«Сильного контакта нет, сопротивления также нет... Центр уже наш, двигаемся по остальным направлениям, зачищаем», — отметил собеседник.

14 апреля Минобороны России сообщило, что штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» продолжают боевые действия высокой интенсивности по овладению кварталами в западных районах Артёмовска.

Глава ЧВК Евгений Пригожин отмечал, что говорить о полном окружении города пока рано.

По его оценкам, бойцы ЧВК «Вагнер» за время боёв в зоне СВО уничтожили 38 тыс. солдат, воюющих на стороне украинской армии, 32 тыс. из них приходится на Соледар, Артёмовск и его окрестности.