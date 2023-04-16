Бойцы «Вагнера» ведут бои за железнодорожный узел Артёмовска на западе города
«Они переместились в сторону железной дороги. Оттягиваются. Они бегут, а мы их просто уже догоняем», — сказал военный.
Город почти под контролем российских сил, отметил он.
«Сильного контакта нет, сопротивления также нет... Центр уже наш, двигаемся по остальным направлениям, зачищаем», — отметил собеседник.
14 апреля Минобороны России сообщило, что штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» продолжают боевые действия высокой интенсивности по овладению кварталами в западных районах Артёмовска.
Глава ЧВК Евгений Пригожин отмечал, что говорить о полном окружении города пока рано.
По его оценкам, бойцы ЧВК «Вагнер» за время боёв в зоне СВО уничтожили 38 тыс. солдат, воюющих на стороне украинской армии, 32 тыс. из них приходится на Соледар, Артёмовск и его окрестности.