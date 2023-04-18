«В северной, центральной и южной частях города»: в Минобороны РФ заявили об освобождении ещё трёх кварталов Артёмовска

Российские штурмовые отряды овладели ещё тремя кварталами Артёмовска, заявили в Минобороны РФ. В предшествующие дни ведомство также сообщало об освобождении как минимум четырёх кварталов города. Как отметили в оборонном министерстве, штурмовым подразделениям оказывали поддержку воздушно-десантные войска и подразделения Южной группировки войск. Общие потери противника на Донецком направлении за сутки составили свыше 290 военнослужащих ВСУ и наёмников.

В Минобороны РФ заявили об освобождении ещё трёх кварталов Артёмовска российскими силами.

«На Донецком направлении штурмовые отряды в результате активных действий овладели тремя кварталами в северной, центральной и южной частях Артёмовска», — сказал официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В предшествующие дни ведомство также сообщило об освобождении нескольких кварталов города.

Конашенков рассказал, что штурмовым отрядам в процессе освобождения Артёмовска оказывали поддержку воздушно-десантные войска и подразделения Южной группировки войск. Они также пресекали попытки противника контратаковать с флангов.

Ударами авиации и артиллерии группировки войск «Южная» поражены выдвигавшиеся для контратаки подразделения ВСУ в районах населённых пунктов Часов Яр и Константиновка (ДНР).

Для поддержки штурмовых отрядов авиацией за сутки выполнено шесть вылетов. Артиллерийские подразделения группировки выполнили 63 огневые задачи. За сутки противник потерял на этом направлении свыше 290 военнослужащих ВСУ и наёмников.

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Кроме того, уничтожены одна украинская боевая машина пехоты, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей, боевая машина РСЗО «Град», артиллерийская система М777 производства США, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации, артиллерии и тяжёлых огнемётных систем группировки войск «Восток» поражены подразделения противника в районах населённых пунктов ДНР и Запорожской области. В результате за сутки уничтожены до 30 украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты, два пикапа, а также гаубица Д-20 и два склада боеприпасов ВСУ.

На Херсонском направлении за сутки уничтожены более 25 украинских военнослужащих, три автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, а также две гаубицы Д-30.

На Купянском направлении ударами штурмовой и армейской авиации, огнём артиллерии группировки войск «Западная» в Харьковской области поражены подразделения противника. Кроме того, на этом направлении пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп.

Брифинг Министерства обороны Российской Федерации

За сутки здесь уничтожены до 35 военнослужащих ВСУ, один танк, две боевые бронированные машины, два автомобиля, две самоходные гаубицы М109 Paladin производства США, а также гаубица Д-20.

На Краснолиманском направлении ударами авиации и артиллерии группировки войск «Центр» поражены подразделения противника, располагавшиеся в районах населённых пунктов Луганской и Донецкой народных республик. Противник потерял более 80 военных, а также две боевые бронированные машины.

Авиация, ракетные войска и артиллерия ВС РФ за сутки поразили 98 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живую силу и технику в 126 районах.

По данным Минобороны РФ, в ДНР поражены пункты управления 25-й воздушно-десантной и 110-й механизированной бригад ВСУ. Кроме того, в Николаевской области уничтожено два склада топлива для украинской военной техники. Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожено шесть украинских беспилотников.

Корреспондент RT DE — о процессе подготовки военнослужащих

Корреспондент RT DE Иван Полянский побывал на полигоне, где проходят подготовку военнослужащие Центрального военного округа.

Подготовка военнослужащих на полигоне

В беседе с корреспондентом военнослужащий рассказал, что на этом полигоне происходит слаживание подразделений, состоящих из бойцов, прибывших из разных регионов. «Делаем коллектив», — пояснил военный.

Один из проходящих подготовку на полигоне бойцов рассказал, что самое главное в их деле — сплочённая работа.

«Чувствовать своего товарища, контролировать каждое движение и запоминать слова инструктора», — сказал он.

Ещё один военный считает, что «пот экономит кровь».

«Лучше «умереть» 100 раз здесь, на полигоне, чем один раз в бою», — пояснил он свою мысль.