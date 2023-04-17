Освобождение городских кварталов, работа ВДВ и авиации: в Минобороны РФ рассказали об обстановке в районе Артёмовска

Российские военные за прошедшие сутки овладели ещё двумя кварталами Артёмовска, заявили в Минобороны РФ. По данным ведомства, штурмовым подразделениям в этом районе оказывали поддержку воздушно-десантные войска, оперативно-тактическая, армейская авиация и артиллерия группировки войск «Южная». Между тем на других направлениях СВО уничтожены склад боеприпасов и ангар с вооружением и военной техникой ВСУ. Наряду с этим пресечена деятельность нескольких диверсионно-разведывательных групп.

На Донецком направлении штурмовые отряды в прошедшие сутки овладели двумя кварталами на северо-западе и в центральной части Артёмовска, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Воздушно-десантные войска, оперативно-тактическая, армейская авиация и артиллерия группировки войск «Южная» оказывали поддержку действиям штурмовых подразделений в этом районе и сковывали действия противника на флангах.

По данным Минобороны РФ, авиация в этом районе совершила 22 вылета. В свою очередь, артиллерия группировки войск «Южная» выполнила 54 огневые задачи.

В результате нанесённых ударов поражены подразделения ВСУ в районах нескольких населённых пунктов Донецкой Народной Республики.

В общей сложности противник потерял за сутки на этом направлении свыше 270 военнослужащих и наёмников, один танк, боевую машину пехоты, семь боевых бронированных машин и пять автомобилей.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации и артиллерии группировки войск «Восток» поражены подразделения противника в районах Угледара и Великой Новосёлки (ДНР), а также нескольких населённых пунктов Запорожской области.

Кроме того, на территории ДНР пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.

Брифинг Министерства обороны Российской Федерации

За сутки на этих направлениях уничтожены до 60 украинских военных, два пикапа и одна гаубица «Мста-Б». Также поражены склад боеприпасов и ангар с вооружением и военной техникой 65-й механизированной бригады ВСУ.

В то же время на Херсонском направлении уничтожены свыше 55 военнослужащих ВСУ, три автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, а также самоходные гаубицы «Акация» и «Гвоздика».

На Купянском направлении ударами авиации и артиллерии группировки войск «Западная» поражены подразделения ВСУ, находившиеся в Харьковской области. Также на этом направлении пресечены действия трёх украинских диверсионно-разведывательных групп.

За сутки на данном направлении противник потерял до 35 военнослужащих и самоходную гаубицу «Акация».

Наряду с этим в Харьковской области уничтожены украинские радиолокационные станции кругового обзора и наведения целей П-18 и 36Д6.

На Краснолиманском направлении ударами авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем группировки войск «Центр» поражены подразделения противника, располагавшиеся на территориях Луганской и Донецкой народных республик. В результате уничтожены более 70 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, а также самоходная гаубица «Гвоздика».

Авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ за сутки поразили 95 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живую силу и технику в 123 районах.

Средства противовоздушной обороны перехватили три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены четыре украинских беспилотника.

Уничтожение британских наёмников

Также в Минобороны РФ рассказали, что штурмовой отряд Центрального военного округа (ЦВО) из шести бойцов штурмом занял опорный пункт противника, уничтожив при этом нескольких наёмников.

Как рассказали в ведомстве, российские разведчики вскрыли расположение укреплённых позиций боевиков, находящихся в лесной местности, при помощи беспилотников.

Впоследствии военнослужащие штурмового отряда под огневым прикрытием танков преодолели более 500 м заминированного участка местности и подползли к позициям противника, где и завязался бой.

«Бойцы, используя большое количество гранат Ф-1 и стрелковое оружие, уничтожили группу из семи британских наёмников и захватили опорный пункт ВСУ. В ходе захвата позиций несколько военнослужащих штурмового отряда были ранены, но, получив медпомощь, продолжили выполнять боевую задачу», — заявили в Минобороны РФ.

Как отметили в ведомстве, взятие опорного пункта позволило российским военным занять господствующую высоту для ведения успешных боевых действий.