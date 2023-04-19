Советник главы ДНР Гагин: освобождение Артёмовска является вопросом ближайшего времени

Освобождение Артёмовска (Бахмута) является вопросом ближайшего времени, российские войска контролируют около 90% территории города. Об этом заявил советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин.

«В любом случае Артёмовск будет взят, это вопрос уже ближайшего времени», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Гагин добавил, что все ведущие в город дороги находятся под контролем российской артиллерии.

Ранее сообщалось, что Группа Вагнера штурмом овладела зданием бывшей швейной фабрики имени 8 Марта в Артёмовске.

Отмечается, что здание использовалось ВСУ для переброски резервов для удержания позиций в центральных кварталах города.