Советник главы ДНР Гагин: освобождение Артёмовска является вопросом ближайшего времени
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«В любом случае Артёмовск будет взят, это вопрос уже ближайшего времени», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».
Гагин добавил, что все ведущие в город дороги находятся под контролем российской артиллерии.
Ранее сообщалось, что Группа Вагнера штурмом овладела зданием бывшей швейной фабрики имени 8 Марта в Артёмовске.
Отмечается, что здание использовалось ВСУ для переброски резервов для удержания позиций в центральных кварталах города.