Рогов: ВСУ могут попытаться форсировать Днепр в районе Новой Каховки или Энергодара

Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что ВСУ могут попытаться форсировать Днепр в районе городов Новая Каховка или Энергодар.

По его словам, у киевского режима есть целый ряд сценариев возможного форсирования Днепра.

«Среди возможных участков — район города Новая Каховка в Херсонской области и Энергодара в Запорожской области», — цитирует его РИА Новости.

Ранее глава Новой Каховки Херсонской области Владимир Леонтьев заявил, киевский режим попытался снизить уровень воды в Днепре, что привело к тому, что ряд жилых массивов в столице Украины оказались затоплены.

По его мнению, попытка снизить уровень воды связана с желанием украинских боевиков осуществить контрнаступление.