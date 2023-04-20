Рогов: ВСУ могут попытаться форсировать Днепр в районе Новой Каховки или Энергодара

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Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что ВСУ могут попытаться форсировать Днепр в районе городов Новая Каховка или Энергодар.

По его словам, у киевского режима есть целый ряд сценариев возможного форсирования Днепра.

«Среди возможных участков — район города Новая Каховка в Херсонской области и Энергодара в Запорожской области», — цитирует его РИА Новости.

Ранее глава Новой Каховки Херсонской области Владимир Леонтьев заявил, киевский режим попытался снизить уровень воды в Днепре, что привело к тому, что ряд жилых массивов в столице Украины оказались затоплены.

По его мнению, попытка снизить уровень воды связана с желанием украинских боевиков осуществить контрнаступление.

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