Глава Новой Каховки: попытки Киева снизить уровень воды в Днепре привели к затоплению
Об этом пишет ТАСС.
По его словам, в течение длительного периода времени киевские власти пытались снизить уровень воды [в Днепре], видимо, с целью осуществления «удачного контрнаступления», чтобы водная преграда была существенно меньше.
«За что боролись, на то и напоролись. Из-за того, что сдерживали воду, затопили сами себя», — добавил Леонтьев.
Ранее сообщалось, что в результате обстрела украинскими военными Новой Каховки погиб один человек, ещё двое пострадали.
Власти Новой Каховки сообщали, что рано утром 19 апреля украинская артиллерия начала обстреливать город и близлежащие сёла.