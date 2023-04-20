Глава Новой Каховки: попытки Киева снизить уровень воды в Днепре привели к затоплению

Попытки властей Украины снизить уровень воды в реке Днепр привели к затоплению жилых массивов в Киеве, заявил глава Новой Каховки Херсонской области Владимир Леонтьев.

Об этом пишет ТАСС.

По его словам, в течение длительного периода времени киевские власти пытались снизить уровень воды [в Днепре], видимо, с целью осуществления «удачного контрнаступления», чтобы водная преграда была существенно меньше.

«За что боролись, на то и напоролись. Из-за того, что сдерживали воду, затопили сами себя», — добавил Леонтьев.

Ранее сообщалось, что в результате обстрела украинскими военными Новой Каховки погиб один человек, ещё двое пострадали.

Власти Новой Каховки сообщали, что рано утром 19 апреля украинская артиллерия начала обстреливать город и близлежащие сёла.