Удар по жилым кварталам из артиллерии и РСЗО: ВСУ за сутки 15 раз обстреляли территорию ДНР

Трое мирных жителей в Донецке и Верхнеторецком пострадали из-за обстрелов ВСУ, сообщили в представительстве ДНР в СЦКК. В общей сложности украинские формирования совершили 15 обстрелов, выпустив 74 снаряда, в том числе из РСЗО. Помимо этого, в Херсонской области сообщили, что киевский режим ведёт подготовку к форсированию Днепра. По мнению врио главы Херсонской области Владимира Сальдо, операция ВСУ обречена на провал.

За минувшие сутки в результате обстрелов со стороны ВСУ на территории Донецкой Народной Республики пострадали три мирных жителя в Донецке и Верхнеторецком. Об этом сообщает представительство ДНР в СЦКК.

В общей сложности за прошедшие сутки территория ДНР 15 раз подвергалась обстрелам со стороны украинских военных, которые выпустили 74 единицы различных боеприпасов из артиллерии калибра 155, 152 и 122 мм, а также из РСЗО.

«Повреждены восемь жилых домостроений в Кировском районе Донецка и Верхнеторецкком», — отмечается в официальной информационной сводке СЦКК ДНР.

«Подразделения врага маневрируют, меняют позиции»

Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что украинские вооружённые формирования готовятся к тому, чтобы форсировать реку Днепр.

«На правом берегу Днепра подразделения врага маневрируют, меняют позиции и создают ложные, перебрасывается живая сила и техника, собираются плавсредства. Признаки подготовки к попытке переправы через Днепр и сокрытия этой подготовки имеются», — сказал он в интервью РИА Новости.

При этом, по мнению Сальдо, у ВСУ недостаточно вооружений для успешного проведения подобной операции.

«В первую очередь это касается техники, вооружения, боеприпасов и средств обеспечения. Людей-то они нагнали достаточно. Провокации, даже крупные, на Днепре или в Лимане возможны, однако они обречены на провал», — указал врио главы Херсонской области.

Согласно данным основателя Группы Вагнера Евгения Пригожина, ВСУ накопили порядка 200 тыс. военных для проведения наступления. При этом газета The Washington Post со ссылкой на просочившиеся в сеть документы разведки США в своём материале выразила сомнения в том, что готовящаяся операция приведёт к значительным результатам. По данным издания, украинская армия испытывает проблемы с сосредоточением войск, а также количеством боеприпасов и техники.

Брифинг начальника пресс-центра группировки «Днепр» Алексея Рулёва

В свою очередь, начальник пресс-центра группировки «Днепр» Алексей Рулёв сообщил, что на Херсонском направлении в рамках контрбатарейной борьбы нанесено огневое поражение артиллерийских позиций ВСУ.

«Уничтожены две самоходные установки 2С-1 «Акация». Безвозвратные потери противника в живой силе составили около 10 человек», — сказал он.

Также средствами РЭБ были подавлены семь украинских беспилотников, а также «Лелека-100» и «Фурия».

Группировка «Восток»

Начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев рассказал о действиях российских войск на Запорожском и Южно-Донецком направлениях.

Так, на Запорожском направлении была пресечена попытка выхода мобильной огневой группы ВСУ к передовым позициям ВС РФ. В результате уничтожены бронеавтомобиль и пять украинских боевиков. Вдобавок, огнём артиллерии поражён опорный пункт украинских войск в районе населённого пункта Новоданиловка, в результате чего ликвидированы пять националистов. Кроме того, уничтожена украинская самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

«На Южно-Донецком направлении отражена попытка проведения противником разведки боем передовых позиций группировки «Восток». Ликвидировано до 10 боевиков. Расчётом самоходной артиллерийской установки «Гиацинт» уничтожен украинский миномётный расчёт в районе населённого пункта Углесборочная», — добавил Гордеев.

Брифинг начальника пресс-центра группировки «Восток» Александра Гордеева

Краснолиманское направление

Бойцы ВСУ испытывают нехватку боеприпасов и проблемы с эвакуацией раненых солдат на Краснолиманском направлении. Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«Ввиду успехов наших войск и взятия под объективный контроль некоторых участков местности подвоз материально-технических средств, боеприпасов, а также эвакуация раненых стали весьма затруднительны и опасны», — цитирует его ТАСС.

Накануне в Минобороны РФ сообщили, что на Краснолиманском направлении уничтожены более 120 украинских военных, пять боевых бронированных машин, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица Д-20, а также склад боеприпасов 66-й механизированной бригады ВСУ.