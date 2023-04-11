Сальдо: силы ВСУ готовятся к форсированию Днепра в Херсонской области
«На правом берегу Днепра подразделения врага маневрируют, меняют позиции и создают ложные, перебрасывается живая сила и техника, собираются плавсредства», — цитирует его РИА Новости.
По словам Сальдо, признаки «подготовки к попытке переправы через Днепр и сокрытия этой подготовки имеются».
Он также заявил, что сил для успешного форсирования Днепра у ВСУ недостаточно.
Начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев сообщил, что российские военные отразили попытку ВС Украины провести разведку боем на Южнодонецком направлении.
По его словам, ВС России ликвидировали до десяти боевиков ВСУ, а расчёт самоходной артиллерийской установки «Гиацинт» уничтожил минометный расчет украинской армии.