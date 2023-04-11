Сальдо: силы ВСУ готовятся к форсированию Днепра в Херсонской области

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Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинские военные готовятся к форсированию Днепра в регионе, но их попытки обречены на провал.

«На правом берегу Днепра подразделения врага маневрируют, меняют позиции и создают ложные, перебрасывается живая сила и техника, собираются плавсредства», — цитирует его РИА Новости.

По словам Сальдо, признаки «подготовки к попытке переправы через Днепр и сокрытия этой подготовки имеются».

Он также заявил, что сил для успешного форсирования Днепра у ВСУ недостаточно.

Начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев сообщил, что российские военные отразили попытку ВС Украины провести разведку боем на Южнодонецком направлении.

По его словам, ВС России ликвидировали до десяти боевиков ВСУ, а расчёт самоходной артиллерийской установки «Гиацинт» уничтожил минометный расчет украинской армии.

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