ВС России отразили попытку ВСУ провести разведку боем на Южно-Донецком направлении
Об этом пишет ТАСС со ссылкой на начальника пресс-центра группировки «Восток» Александра Гордеева.
«На Южно-Донецком направлении отражена попытка проведения противником разведки боем передовых позиций группировки «Восток», — сообщил он.
По его словам, ВС России ликвидировали до десяти боевиков ВСУ.
Расчёт самоходной артиллерийской установки «Гиацинт» уничтожил минометный расчет украинской армии, добавил Гордеев.
Ранее начальник пресс-центра группировки «Днепр» Алексей Рулёв сообщил, что ВС России уничтожили на Херсонском направлении до десяти военных ВСУ и две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».