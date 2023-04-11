ВС России отразили попытку ВСУ провести разведку боем на Южно-Донецком направлении

Российские военные отразили попытку ВС Украины провести разведку боем на Южно-Донецком направлении.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на начальника пресс-центра группировки «Восток» Александра Гордеева.

«На Южно-Донецком направлении отражена попытка проведения противником разведки боем передовых позиций группировки «Восток», — сообщил он.

По его словам, ВС России ликвидировали до десяти боевиков ВСУ.

Расчёт самоходной артиллерийской установки «Гиацинт» уничтожил минометный расчет украинской армии, добавил Гордеев.

Ранее начальник пресс-центра группировки «Днепр» Алексей Рулёв сообщил, что ВС России уничтожили на Херсонском направлении до десяти военных ВСУ и две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».