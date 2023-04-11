РИА Новости: ВС России уничтожили до десяти украинских военных и две гаубицы «Гвоздика»

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ВС России уничтожили на Херсонском направлении до десяти военных ВСУ и две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».

Об этом РИА Новости заявил начальник пресс-центра группировки «Днепр» Алексей Рулёв.

«Уничтожены две самоходные артиллерийские установки 2С-1 «Гвоздика». Безвозвратные потери противника в живой силе составили около десяти человек», — сказал он.

Рулёв также сообщил, что российские средства радиоэлектронной борьбы группировки подавили семь беспилотников ВС Украины в районе населённых пунктов Алёшки, Песчановка и Голая Пристань, а также «Лелеку-100» и «Фурию» в районе населённых пунктов Ивановка и Казачьи Лагеря.

Ранее в Минобороны России сообщили, что российские подразделения за сутки на Херсонском направлении уничтожили до 40 украинских военнослужащих, 15 автомобилей и одну артиллерийскую систему М777.

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