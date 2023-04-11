WP: США сомневаются в успехе контрнаступления Украины из-за проблем с обеспечением ВСУ

Соединённые Штаты сомневаются, что ожидаемое наступление Украины принесёт значительные результаты, пишет Washington Post со ссылкой на просочившиеся в сеть документы разведки США.

Как говорится в материале, в соответствии с оценкой американской разведки, проблемы украинской армии с сосредоточением войск, боеприпасов и техники могут привести к тому, что ВСУ значительно не оправдают изначальные цели Киева в отношении ожидаемого контрнаступления, «направленные на возврат занятых Россией районов этой весной».

Уточняется, что данная позиция расходится с публичными заявлениями администрации президента США Джо Байдена о жизнеспособности ВСУ, что скорее всего придаст смелости критикам, которые призывают к переговорам.