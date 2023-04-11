Berliner Zeitung: ChatGPT написал план мирного договора по Украине
- Legion-Media
Проект договора он составил по запросу немецкого издания Berliner Zeitung.
Подготовленный ChatGPT проект мирного договора, в частности, включает пункты о немедленном прекращении огня, отводе войск на первоначальные позиции, создании демилитаризованной зоны.
Также нейросеть попросили написать письма от лица канцлера ФРГ Олафа Шольца российскому и украинскому лидерам Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому с призывами к миру.
Как ранее заявил советник офиса украинского президента Андрей Ермак, власти в Киеве не согласны на прекращение огня, потому что Россия «воспользуется им для заморозки конфликта» и станет сильнее.
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов отмечал, что попытки урегулировать ситуацию в Донбассе дипломатическим путём стали бы для Зеленского политическим убийством.