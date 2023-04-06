Глава СНБО Данилов: дипломатия с Донбассом стала бы политическим убийством Зеленского

Попытки урегулировать ситуацию в Донбассе дипломатическим путём стали бы для украинского президента Владимира Зеленского политическим убийством, заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

Об этом он сказал в интервью украинскому агентству «Укринформ».

Данилову задали вопрос, считает ли он возможным применять дипломатические механизмы для «деоккупации Донбасса».

«Если кто-то хочет политического убийства нашего президента, он может это предложить», — сказал чиновник.

По его мнению, Россия якобы пытается добиться такой политической ликвидации Зеленского, потому что он «показывает несравненную человечность, порядочность и многие другие добродетели».

Как ранее заявил советник офиса украинского президента Андрей Ермак, власти в Киеве не согласны на прекращение огня, потому что Россия «воспользуется им для заморозки конфликта» и станет сильнее.