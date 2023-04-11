Боец спецназа «Ахмат» заявил об укреплении линии обороны на Кременском направлении

Спецназ «Ахмат» укрепляет линию обороны на Кременском направлении на Донбассе, сообщил один из бойцов.

Об этом пишет РИА Новости.

По словам бойца, линия обороны укрепленная, с минными заграждениями.

«Стоим, обороняем Кременную, они (противник. — RT) впереди от нас. Они не пройдут здесь в любом случае», — заявил он.

Ранее боец отряда спецназа «Ахмат» сообщил, что диверсионно-разведывательные группы Вооружённых сил Украины предпринимают попытки прощупывания обороны российских сил на кременском участке фронта в Донбассе с целью дальнейшего контрнаступления.