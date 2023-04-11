Боец спецназа «Ахмат» заявил об укреплении линии обороны на Кременском направлении
Об этом пишет РИА Новости.
По словам бойца, линия обороны укрепленная, с минными заграждениями.
«Стоим, обороняем Кременную, они (противник. — RT) впереди от нас. Они не пройдут здесь в любом случае», — заявил он.
Ранее боец отряда спецназа «Ахмат» сообщил, что диверсионно-разведывательные группы Вооружённых сил Украины предпринимают попытки прощупывания обороны российских сил на кременском участке фронта в Донбассе с целью дальнейшего контрнаступления.