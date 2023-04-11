Боец спецназа «Ахмат» заявил об укреплении линии обороны на Кременском направлении

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Спецназ «Ахмат» укрепляет линию обороны на Кременском направлении на Донбассе, сообщил один из бойцов.

Об этом пишет РИА Новости.

По словам бойца, линия обороны укрепленная, с минными заграждениями.

«Стоим, обороняем Кременную, они (противник. — RT) впереди от нас. Они не пройдут здесь в любом случае», — заявил он.

Ранее боец отряда спецназа «Ахмат» сообщил, что диверсионно-разведывательные группы Вооружённых сил Украины предпринимают попытки прощупывания обороны российских сил на кременском участке фронта в Донбассе с целью дальнейшего контрнаступления.

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