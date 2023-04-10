Боец спецназа «Ахмат»: ДРГ ВСУ прощупывают оборону на Кременском направлении в Донбассе

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Боец отряда спецназа «Ахмат» рассказал РИА Новости, что диверсионно-разведывательные группы Вооружённых сил Украины предпринимают попытки прощупывания обороны российских сил на кременском участке фронта в Донбассе с целью дальнейшего контрнаступления.
Боец спецназа «Ахмат»: ДРГ ВСУ прощупывают оборону на Кременском направлении в Донбассе
  • РИА Новости
  • © Виктор Антонюк

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров 8 апреля рассказал, что в Луганской Народной Республике между Кременной и Белогоровкой была уничтожена крупная группа военных ВСУ. Он добавил, что часть украинских солдат была взята в плен. 

«ДРГ пытаются, не так часто, но пытаются прощупать оборону, готовят контрнаступление, но мы их откидываем — и всё, на этом всё и заканчивается», — сообщил боец «Ахмата».

Он уточнил, что бой в этом случае продолжается около 15—20 минут.

Ранее командир одного из подразделений спецназа «Ахмат» с позывным Охотник заявил о готовности отразить возможное контрнаступление ВСУ на кременском участке фронта в Донбассе.

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