Боец спецназа «Ахмат»: ДРГ ВСУ прощупывают оборону на Кременском направлении в Донбассе
- РИА Новости
- © Виктор Антонюк
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров 8 апреля рассказал, что в Луганской Народной Республике между Кременной и Белогоровкой была уничтожена крупная группа военных ВСУ. Он добавил, что часть украинских солдат была взята в плен.
«ДРГ пытаются, не так часто, но пытаются прощупать оборону, готовят контрнаступление, но мы их откидываем — и всё, на этом всё и заканчивается», — сообщил боец «Ахмата».
Он уточнил, что бой в этом случае продолжается около 15—20 минут.
Ранее командир одного из подразделений спецназа «Ахмат» с позывным Охотник заявил о готовности отразить возможное контрнаступление ВСУ на кременском участке фронта в Донбассе.