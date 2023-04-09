Пригожин заявил, что ВСУ собрали порядка 200 тысяч человек для контрнаступления

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Основатель Группы Вагнера Евгений Пригожин заявил, что ВСУ накопили порядка 200 тыс. военных, а по некоторым данным — до 400 тыс. человек личного состава, для контрнаступления.
Пригожин заявил, что ВСУ собрали порядка 200 тысяч человек для контрнаступления
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Об этом он сказал в ходе встречи «Кибер Фронт Z». Заявление Пригожина опубликовало РИА Новости.

«У них собрано порядка 200, по некоторым источникам — до 400 тысяч личного состава, недооценивать это нельзя», — обрисовал ситуацию Пригожин.

В конце марта Пригожин заявил, что Вооружённые силы Украины сосредоточили группировку из более чем 80 тыс. военных вокруг Артёмовска (Бахмута) в ДНР.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявлял, что Генштаб Вооружённых сил России готовит свои решения в связи с подготовкой ВСУ к наступлению.

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