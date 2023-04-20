NYT назвала слова украинцев про обстрелы ВСУ своих городов российской пропагандой

Короткая ссылка
Газета New York Times назвала российской пропагандой слова жителей подконтрольной Украине Константиновки в ДНР о том, что город обстреливается артиллерией ВСУ.

Газета отмечает, что ряд местных жителей продолжают ставить в тупик чиновников и полицию своей поддержкой России.

«Они повторяют строчки из российской пропаганды, обвиняя Запад в разжигании войны, а украинскую армию — в обстрелах своих домов с целью вынудить людей уехать», — говорится в статье.

Ранее Вооружённые силы России предотвратили попытки украинской армии контратаковать штурмовые отряды в Донецкой Народной Республике, в том числе в Артёмовске (Бахмуте).

Также в Минобороны России заявили, что в ДНР российские войска уничтожили склад топлива для военной техники танковой бригады ВСУ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить