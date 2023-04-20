NYT назвала слова украинцев про обстрелы ВСУ своих городов российской пропагандой

Газета New York Times назвала российской пропагандой слова жителей подконтрольной Украине Константиновки в ДНР о том, что город обстреливается артиллерией ВСУ.

Газета отмечает, что ряд местных жителей продолжают ставить в тупик чиновников и полицию своей поддержкой России.

«Они повторяют строчки из российской пропаганды, обвиняя Запад в разжигании войны, а украинскую армию — в обстрелах своих домов с целью вынудить людей уехать», — говорится в статье.

Ранее Вооружённые силы России предотвратили попытки украинской армии контратаковать штурмовые отряды в Донецкой Народной Республике, в том числе в Артёмовске (Бахмуте).

Также в Минобороны России заявили, что в ДНР российские войска уничтожили склад топлива для военной техники танковой бригады ВСУ.