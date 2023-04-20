«Люди нас ждут в Киеве»: как сражается спецподразделение МВД ДНР «Каскад»

Многие бойцы и командиры оперативно-боевого тактического формирования «Каскад» ДНР — выходцы из внутренних войск. Их первая специальность — защита правопорядка. Сегодня «Каскад» воюет в поле и в городе, ведёт разведку и штурмует укрепления. СВО стала для бойцов логичным продолжением борьбы с террористами и убийцами. О работе «Каскада» — в репортаже корреспондента RT.

«А потом дочка разговаривать перестала. Молчала несколько месяцев» — для Сергея (позывной Пуля), мехвода БМП в одном из подразделений «Каскада», война началась с того момента, когда шесть «стодвадцаток», тяжёлых мин, разорвались рядом с его домом в Донецке. Это произошло девять лет назад, ещё в 2014-м, и подвело черту под мирной жизнью.

Семью — жену, семилетнего сына и дочку (у неё всё же прошло онемение) — Пуля потом увёз в Россию, а сам ушёл воевать. «Воронки на улице, где я жил, не оставили другого выбора», — объясняет боец.

Тельняшка у Пули не в крапово-белую полоску — цвет внутренних войск МВД, как у многих в «Каскаде», — а десантная, с «белым снегом и неба просинью». Потому что отбывал срочную Сергей в ВДВ ещё во время «домайдановской» Украины, в те годы, когда постсоветская крылатая пехота ещё считала друг друга братством вне зависимости от паспорта.

Сейчас его бывшие сослуживцы отказались от голубых беретов, как и от остального наследия «войск дяди Васи», вместо названия десант получил от Киева презрительную кличку «аэромобильники» и в составе 25-й бригады ВСУ служил в Донбассе. Особого интереса к тем, кто выбрал ту сторону, Пуля не испытывает. «Бог им судья», — говорит он.

«Украинский «Град» стрелял по жилым домам»

Калейдоскоп событий, которые изменили ход мировой истории и свидетелем которых Пуля стал, сформировали у мехвода чрезвычайно спокойное отношение к происходящему.

Бывший десантник уже видел, как теряются люди в переломные моменты, когда рушится привычный мир. И видел, как они в конце концов выбирают сторону. «Люди нас ждут в Киеве. Это точно! Просто их голос не слышен, им заткнули рот. Так было и с Мариуполем, и про него все говорили, что там молодёжь, дескать, вся татуированная тризубами. А мы зашли и настроения совсем другие увидели», — вспоминает Сергей.

«Каскад» был в числе тех, кто освобождал Мариуполь, штурмовал значимые объекты, завод Ильича и порт — собственно, те предприятия, которые и формировали город, его экономику, составляли его суть. О настроениях мариупольцев бойцы знают из самых первых рук. Часть из них — родом из этого города.

Боец ОБТФ «Каскад» в порту Мариуполя

RT

«Есть, конечно, другие ждуны. Они наивно верят, что вся Европа будет биться за Украину. Зачем это Европе? Но таких единицы. Остальные говорят: кто тут может ждать Европу и Украину, мы от них столько натерпелись… Да и во время штурма Мариуполя та сторона показала себя. Выезжал из «Азовстали» украинский «Град» и стрелял по жилым домам», — рассказывает Пуля.

Как и в Донецке, ставшем символом упорства, в 2014-м году в Мариуполе проходили проукраинские митинги. Время расставило всё по своим местам, отмечает боец.

«Что говорить, в 2014-м сестра моя не верила, что Украина стреляет по Донецку, — Пуля вспоминает, насколько было сложно разобраться, что происходит и кто есть кто в той обстановке. — Так и говорила, звонила мне и убеждала: «Нет, Украина не может стрелять! Не может!..» Вернулась в Донецк и сразу поверила. Всё поняла».

Напарник Сергея Дмитрий, оператор-наводчик БМП, немногословен. До «майдана» он работал в милиции, ловил преступников. «И сейчас ловлю… в прицел», — невозмутимо сообщает он. Для него служба в «Каскаде» — это продолжение работы в правоохранительных органах.

На люке двигателя БМП Сергея и Дмитрия просвечивает светлая отметина украинского пикселя. Люк сняли с трофейной машины, чтобы заменить оригинальный. Пуля ходит вокруг машины, показывает и другие отметины — следы боёв, замен и поломок.

Бойцы и БМП отряда «Каскад»

RT

«Деморализованных в ВСУ очень много»

У Зомби, начальника разведки одного из подразделений «Каскада», в вырезе ворота виднеется крапово-белая тельняшка. Её он носит по праву: служил в спецназе внутренних войск. Как и для многих в «Каскаде», война для него началась в 2014 году. И по ту сторону остались те, с кем он жил в одной казарме и стоял в одном строю на плацу.

«Ещё в 2014-м связывался с некоторыми, мы как раз со Славянска отошли… Пришли к общему мнению, что больше никто никому звонить и писать не будет. Говорить больше не о чем», — подводит черту Зомби.

Забот у начальника разведки много: враг постоянно прощупывает позиции войск, поэтому Зомби всё время в движении. Его подчинённые выходят в дозоры, смотрят за линией боевого соприкосновения и принимают сообщения с той стороны — население даёт информацию о передвижении, составе и поведении ВСУ.

Зомби философски воспринимает любые информационные истерики на тему якобы бодрого настроя врага. Не только потому, что он знает цену словам после долгих лет боёв, но ещё и из-за того, что реально представляет себе моральное состояние противника.

«Деморализованных в ВСУ очень много, особенно в теробороне. Хватает у противника и проблем с выплатами денег и с материальным обеспечением. И немало тех, кто не хочет воевать. Не боится, нет, а именно не хочет», — добавляет Зомби.

Разведчику надо быть на все руки мастером: уметь комбинировать пешую разведку с радиоэлектронной и воздушной с коптером. На вопрос, что же самое сложное, Зомби отвечает на выдохе: «У многих ребят жёны и дети в Донецке и Горловке, под обстрелами. Хочется рядом с ними быть. Ты вроде тут воюешь, дело делаешь, это нужно, а сердце там. И я здесь воюю, а они там… Вот это сложно, а научиться можно всему, если захочешь».

Начальник разведки одного из подразделений ОБТФ «Каскад», позывной Зомби

RT

Боец с позывным Итальянец до конфликта успел поработать в Италии.

«После кризиса 2008-го в «старый» ЕС начали ломиться все эти новые, ну поляки там, болгары. И итальянские власти стали щемить всех с украинскими паспортами, придираться ко всему — чуть что не так, тебе разрешение на пребывание не продлевают, — начинает боец «Каскада» историю про давние времена и заканчивает современностью, результатом интеграции части своих бывших сограждан в Европу. — Соседка приезжала, рассказывала, что эти… «славаукраинцы» ходят по городу, итальянцы их реально боятся. При этом Неаполь-то город портовый, наркота и беспредел, мусор. А сейчас стало ещё хуже».

Снег, замполит «Каскада», соглашается с тем, что Пуля, Зомби и Итальянец сами могут убедить кого хочешь в своей правоте. Они заряжены идейностью. Агитировать их, проводить политическую и воспитательную работу с ними смысла не имеет.

«Мне скорее надо напоминать, чтобы, несмотря на весь свой опыт, они были постоянно внимательны — враг постоянно пытается прогнуть нас то там, то здесь» — Снег барабанит пальцами по карте, на которой можно увидеть боевой путь «Каскада».

«Расслабляться нам точно нельзя», — завершает замполит.