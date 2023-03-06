Фронтовые уроки для новобранцев: как ветераны Донбасса обучают мобилизованных

Добровольческая интернациональная бригада «Пятнашка» — признанные ветераны боевых действий в Донбассе. Сегодня они делятся полученным за многие годы военным опытом с теми, кто оказался на фронте совсем недавно. О ветеранах и новобранцах специальной военной операции — в репортаже корреспондента RT.

На позициях интербригады «Пятнашка» проходит мастер-класс для мобилизованных. Это не полигон, а реальный бой.

В Донбассе бригада под руководством героя ДНР Ахры Авидзбы, позывной Абхаз, сражается с 2014 года. Ветераны «Пятнашки» выглядят молодо, но за их плечами — десятки сложнейших боёв. Интернациональной бригада стала потому, что служат в её рядах выходцы из нескольких республик бывшего СССР, ещё чехи и словаки, а «Пятнашкой», потому что в первоначальном составе отряда было 15 человек.

Некоторые из мобилизованных, для которых устроен сегодняшний урок, на фронт прибыли всего пару недель назад.

Боец «Пятнашки» снимает защитный колпачок с взрывателя РПГ, привычным движением забрасывает гранатомёт на плечо и подходит к краю блиндажа. Ударная волна бьёт по барабанным перепонкам через мгновение после крика: «Выстрел!» «Получай, *****» — следом за термобарической фугасной гранатой в сторону украинских позиций летит восклицание, не предусмотренное уставами.

Всё это происходит буквально за секунду. Боец скатывается обратно в окоп и бежит с трубой гранатомёта по траншее на новое место. Сухие щелчки в морозном воздухе показывают, что украинский пулемётчик сразу же пытается нащупать короткими очередями точку, откуда прилетел «сюрприз».

На следующей позиции гранатомётчик выдергивает чеку из «морковки» (жаргонное название снаряда для РПГ), приподнимается над бруствером. Маскировочная сетка надувается пузырём — в сторону противника отправляется следующий снаряд. Рядом сразу же звучит автомат, кто-то из бригады добавляет суеты украинским «партнёрам».

Боец бригады «Пятнашка» с ручным гранатомётом

RT

«Вопреки логике и здравому смыслу»

«Поливаем их из трёх стволов одновременно, постоянно меняем позиции. Это очень важно! Стрелять с одного места нельзя. Хохлы бегают по траншеям, даже не отстреливаются, просто голосят благим матом», — уже в блиндаже бойцы «Пятнашки» Тополь, Немец и Тихий делятся опытом с мобилизованными.

Тополь карикатурно хватается за голову и сгибается в поясе, показывая, как потерявшие волю украинские военные отчаянно метались по окопам под шквальным огнём.

«Учтите, они там могут или обколоться, или обожраться чего, и дуреют потом совсем. По манере стрельбы это сразу становится понятно. Если, скажем, часа два-три они тупо садят в молоко, как в яблочко, без всякого смысла и пальцы с гашеток не снимают, то значит точно чем-то злоупотребили», — рассказывает Немец.

Многие солдаты ВСУ, особенно из националистических батальонов, плотно сидят на наркотиках, уверен Немец. Вопреки логике, здравому смыслу и чувству самосохранения такие могут атаковать через поле в полный рост или выйти из окопа поговорить у всех на виду по мобильному телефону.

«Осторожность теряют под кайфом. Я смотрю как-то в тепляк, ну в тепловизор: один вылез, значит, и сидит поверх окопа на мешках с телефоном, связь ловит. Под землёй-то ловит плохо. Мы по нему сразу и вдарили. Даже немного жалко его стало. Нас бы они без всякой жалости убили», — вспоминает Немец.

Бойцы «Пятнашки» переходят на серьёзный тон.

«Под пулемёт часто шифруется снайпер противника. Пулемёт отвлекает и пугает, заставляет нервничать, раскрыть, где ты находишься. Снайпер всё это отслеживает и бьёт уже точечно. Поэтому дергаться, высовываться во время пулемётной стрельбы лишний раз никому не советую», — говорит боец с позывным Тихий.

«Ещё один совет: обращайте внимание на связь, на эфир. Связь со всеми есть? Если люди не выходят на связь, это сразу тревога, — продолжает инструктаж Тополь. — Значит, вырезали там уже всех. Только так это и воспринимайте. Сигнализация стоит?»

«Да, гранаты, световые и шумовые», — перечисляют мобилизованные растяжки, которые они выставили на опасных направлениях на пути к укрытию.

Боец с позывным Тополь

RT

Война не прощает пофигизма, расхлябанности и даже при долгом пребывании на позиции нельзя скатываться к апатии — говорят новым соратникам инструкторы из «Пятнашки». Тихий на примере стоящих напротив украинских военных объясняет, как желание всё сделать абы как приводит к жертвам.

«Там каждая новая смена приезжает с мыслью пересидеть, потом свалить в тыл — и гори оно всё синим пламенем. Никто никого не вводит в курс дела. Они стоят на позициях, которые уже пристреляны нами, поэтому мы каждый раз почти безошибочно попадаем в склад БК. Каждая новая смена начинается у них с криков: «Как же так получилось?» — Тихий многозначительно поднимает палец.

«И последнее. Это в мирной жизни ты можешь сказать: больше не могу, заболел, сил нет. Тут если хочешь жить, надо бегать, стрелять и копать в любом состоянии. Копать — это вообще самое главное. Куда бы ни пришёл — закапывайся в землю, чтобы не убили. Победит тот, кто глубже закопается», — завершает урок Тополь.

Путь на работу и обратно

По ротации бойцы «Пятнашки» сменяются, на позиции заезжают их товарищи из бригады. Они почти не разговаривают, не прощаются, только обнимаются и жмут руки.

«Буханка» — рабочая лошадка военных дорог — летит в тыл с передовой. «Если честно, то хотел за что-то взгреть «мобиков». Может, даже и наорать на них. Это на передовой полезно. Лучше злой, но живой, чем расслабленный и мёртвый. Но не за что, мужики всё правильно делают», — разъясняет Немец свой педагогический метод.

Машина проезжает мимо очередного копёра — конструкции, установленной на поверхности над угольной шахтой, где размещаются подъёмные установки. Шахта не работает, копёр изувечен снарядами, но всё равно напоминает Эйфелеву башню. «Вот тут я работал. 15 лет отпахал. Сейчас приходится на работу дальше ездить. Сменил специальность», — флегматично сообщил Тихий.

В бригаде таких, кто из рабочего, повара или бухгалтера переквалифицировался в профессионального солдата или офицера и так и остался им, много. Кадровых военных с подготовкой — единицы. Свою подготовку в бригаде получали на практике.

Уже на подъезде к Донецку бойцы включают телефоны. Раньше, особенно на позициях, делать это категорически нельзя. Через мобильные противник пеленгует расположение.

На позициях интербригады «Пятнашка»

RT

В чаты родным и близким сыплются скупые привычные сообщения, что их муж, сын или брат вышел из очередного боя живым и здоровым, чтобы отдохнуть и потом снова поехать на передовую. На гаджетах жён, родителей и детей снова звякнут или беззвучно всплывут слова радостной вести: «Дорогая, я почти дома», «Всё ок», «Я тут».

Потом всё повторится, как уже годами, по кругу: выезд на передовую, бой, дорога обратно, «Я вернулся» на экране смартфона. Теперь такие сообщения будут отправлять не только добровольцы «Пятнашки», но и их ученики — мобилизованные.