Минобороны: ВДВ и артиллерия России пресекли попытки ВСУ контратаковать в районе Артёмовска

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Воздушно-десантные войска и артиллерия России пресекли попытки Вооружённых сил Украины контратаковать и перебросить резервы в районе Артёмовска (Бахмута).

Об этом сообщило Минобороны России.

Отмечается, что штурмовые отряды продолжали активные действия по уничтожению противника в западной части города.

При этом ВДВ и артиллерия Южной группировки войск оказывают поддержку штурмовым отрядам при овладении городом, пресекая попытки ВСУ контратаковать на флангах и перебросить резервы.

Также российские войска в районе населённого пункта Константиновка поразили объединённый штаб группировки ВСУ «Бахмут».

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