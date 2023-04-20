Минобороны: ВДВ и артиллерия России пресекли попытки ВСУ контратаковать в районе Артёмовска
Об этом сообщило Минобороны России.
Отмечается, что штурмовые отряды продолжали активные действия по уничтожению противника в западной части города.
При этом ВДВ и артиллерия Южной группировки войск оказывают поддержку штурмовым отрядам при овладении городом, пресекая попытки ВСУ контратаковать на флангах и перебросить резервы.
Также российские войска в районе населённого пункта Константиновка поразили объединённый штаб группировки ВСУ «Бахмут».