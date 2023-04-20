Балицкий заявил, что боевики ВСУ заняли часть серой зоны в Запорожской области

Временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что украинские террористы заняли часть серой зоны на линии боевого соприкосновения в регионе.

По его словам, боевики активизировалось в зелёной полосе, где собирают свои силы.

«Также противник занял часть серой зоны, в частности Каменку. Это не может не беспокоить, но отслеживаем ситуацию», — цитирует его РИА Новости.

Балицкий подчеркнул, что ситуация находится под контролем российских военнослужащих.

18 апреля председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинские террористы могут активизироваться на Запорожском направлении.