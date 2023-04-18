Рогов допустил возможность активизации боевиков ВСУ на Запорожском направлении

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Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов допустил возможность активизации боевиков ВСУ на Запорожском направлении.
Рогов допустил возможность активизации боевиков ВСУ на Запорожском направлении
  • РИА Новости

«В ближайшую неделю может быть достаточно напряжённо на Запорожском направлении, прежде всего в районе Пологов, Орехова и Токмака... Со стороны ВСУ возможны попытки точечного прорыва обороны и разведки боем», — рассказал он ТАСС.

По его словам, на данном участке наблюдается активность ВС, в частности, идут практически круглосуточные проверки по связи и взаимодействию разных бригад ВСУ, в том числе 102-й, 108-й, 110-й и 128-й.

«Акцент делается на качестве связи и на скорости взаимодействия. Сейчас в группировку ВСУ на Запорожье приехали проверяющие и из Генштаба Украины, и непосредственно западные специалисты. Если они планируют активные действия, то в ближайшем будущем», — пояснил Рогов.

Ранее Рогов заявил, что в Запорожской области растёт число прибывающих иностранных добровольцев, которые хотят участвовать в боевых действиях на стороне России.

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