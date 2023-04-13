Рогов: в Запорожской области растёт число иностранцев, желающих воевать на стороне России

Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что в Запорожской области растёт число прибывающих иностранных добровольцев, которые хотят воевать на стороне России.

Об этом пишет РИА Новости.

«Число иностранных добровольцев, прибывающих в зону СВО, заметно возросло. К примеру, в последнее время приезжают этнические жители стран Прибалтики: Литва, Эстония, Латвия», — сообщил он.

Рогов отметил, что речь идёт о нескольких десятках человек только на запорожском фронте, и «их количество увеличивается».

В конце марта советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин сообщил, что иностранные наёмники, воюющие на стороне Вооружённых сил Украины, стараются держаться подальше от передовой.

По его словам, иностранные военные в основном находятся на второй или третьей линиях обороны.