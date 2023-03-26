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Советник Пушилина Гагин: иностранные наёмники стараются держаться подальше от передовой

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Советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин сообщил, что иностранные наёмники, воюющие на стороне Вооружённых сил Украины, стараются держаться подальше от передовой.
Советник Пушилина Гагин: иностранные наёмники стараются держаться подальше от передовой
  • AP
  • © Libkos

Об этом он сказал в беседе с ТАСС.

«Подавляющее большинство иностранцев стараются держаться на относительно безопасном удалении от российских сил», — рассказал Гагин.

По его словам, иностранные военные в основном находятся на второй или третьей линиях обороны.

Он добавил, что на передовую бросают самых неопытных.

Кроме того, по словам Гагина, подавляющее число иностранных наёмников наблюдается на Артёмовском (Бахмутском) и Авдеевском направлениях.

Ранее телеканал CNN сообщил, что наёмник из Новой Зеландии уничтожен в зоне спецоперации на Украине.

Следственный комитет и ФСБ сформировали рабочую группу для расследования фактов вербовки и участия наёмников на стороне украинских боевиков.

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