Советник Пушилина Гагин: иностранные наёмники стараются держаться подальше от передовой
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Об этом он сказал в беседе с ТАСС.
«Подавляющее большинство иностранцев стараются держаться на относительно безопасном удалении от российских сил», — рассказал Гагин.
По его словам, иностранные военные в основном находятся на второй или третьей линиях обороны.
Он добавил, что на передовую бросают самых неопытных.
Кроме того, по словам Гагина, подавляющее число иностранных наёмников наблюдается на Артёмовском (Бахмутском) и Авдеевском направлениях.
Ранее телеканал CNN сообщил, что наёмник из Новой Зеландии уничтожен в зоне спецоперации на Украине.
Следственный комитет и ФСБ сформировали рабочую группу для расследования фактов вербовки и участия наёмников на стороне украинских боевиков.