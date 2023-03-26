Советник Пушилина Гагин: иностранные наёмники стараются держаться подальше от передовой

Советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин сообщил, что иностранные наёмники, воюющие на стороне Вооружённых сил Украины, стараются держаться подальше от передовой.

Об этом он сказал в беседе с ТАСС.

«Подавляющее большинство иностранцев стараются держаться на относительно безопасном удалении от российских сил», — рассказал Гагин.

По его словам, иностранные военные в основном находятся на второй или третьей линиях обороны.

Он добавил, что на передовую бросают самых неопытных.

Кроме того, по словам Гагина, подавляющее число иностранных наёмников наблюдается на Артёмовском (Бахмутском) и Авдеевском направлениях.

Ранее телеканал CNN сообщил, что наёмник из Новой Зеландии уничтожен в зоне спецоперации на Украине.

Следственный комитет и ФСБ сформировали рабочую группу для расследования фактов вербовки и участия наёмников на стороне украинских боевиков.