СК и ФСБ создали рабочую группу для расследования фактов вербовки наёмников на Украине

Следственный комитет и ФСБ сформировали рабочую группу для расследования фактов вербовки и участия наёмников на стороне украинских боевиков.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу СК России.

«По инициативе Следственного комитета во взаимодействии с ФСБ России сформирована совместная рабочая группа по вопросам расследования фактов вербовки и участия наёмников, принимающих участие в боевых действиях на стороне ВСУ», — говорится в заявлении.

Отмечается, что на данный момент в рамках сотрудничества выработаны меры, направленные на эффективную реализацию стоящих перед ведомствами задач.

Ранее сообщалось, что наёмник из Новой Зеландии Кейн Те Тай погиб на Украине.