Узнать больше

СК и ФСБ создали рабочую группу для расследования фактов вербовки наёмников на Украине

Короткая ссылка
Следственный комитет и ФСБ сформировали рабочую группу для расследования фактов вербовки и участия наёмников на стороне украинских боевиков.
СК и ФСБ создали рабочую группу для расследования фактов вербовки наёмников на Украине
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу СК России.

«По инициативе Следственного комитета во взаимодействии с ФСБ России сформирована совместная рабочая группа по вопросам расследования фактов вербовки и участия наёмников, принимающих участие в боевых действиях на стороне ВСУ», — говорится в заявлении.

Отмечается, что на данный момент в рамках сотрудничества выработаны меры, направленные на эффективную реализацию стоящих перед ведомствами задач.

Ранее сообщалось, что наёмник из Новой Зеландии Кейн Те Тай погиб на Украине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить