РИА Новости: артиллерия группировки «Центр» поразила около ста целей ВСУ
Об этом РИА Новости рассказал начальник пресс-центра группировки подполковник Александр Савчук.
«В рамках контрбатарейной борьбы артиллерия группировки «Центр» с применением комплексов разведки нанесла огневое поражение по около ста целям противника», — сообщил он.
Ранее начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев сообщил, что подразделения группировки ВС России «Восток» с помощью радиолокационной станции (РЛС) артиллерийской разведки «Зоопарк» засекли под Угледаром расчёт миномёта украинских военных, который затем был уничтожен.