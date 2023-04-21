РИА Новости: артиллерия группировки «Центр» поразила около ста целей ВСУ

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Артиллерия группировки «Центр» ВС России поразила около ста целей украинской армии в зоне специальной военной операции.

Об этом РИА Новости рассказал начальник пресс-центра группировки подполковник Александр Савчук.

«В рамках контрбатарейной борьбы артиллерия группировки «Центр» с применением комплексов разведки нанесла огневое поражение по около ста целям противника», — сообщил он.

Ранее начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев сообщил, что подразделения группировки ВС России «Восток» с помощью радиолокационной станции (РЛС) артиллерийской разведки «Зоопарк» засекли под Угледаром расчёт миномёта украинских военных, который затем был уничтожен.

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