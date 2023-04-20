ВС России засекли у Угледара расчёт миномёта ВСУ с помощью РЛС артразведки «Зоопарк»
Об этом РИА Новости сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев.
«В рамках контрбатарейной борьбы с помощью артиллерийской разведки «Зоопарк» обнаружен и расчётом орудия «Мста-Б» уничтожен миномётный расчёт противника в районе Угледара», — заявил он.
По словам Гордеева, также огнём артиллерии уничтожены бронеавтомобиль и пять боевиков в районе населённого пункта Новомихайловка.
Он также сообщил, что оператор переносного ЗРК «Игла» морской пехоты Тихоокеанского флота в районе Угледара сбил штурмовик Су-25 ВСУ.