ВС России засекли у Угледара расчёт миномёта ВСУ с помощью РЛС артразведки «Зоопарк»

Подразделения группировки ВС России «Восток» с помощью радиолокационной станции (РЛС) артиллерийской разведки «Зоопарк» засекли под Угледаром расчёт миномёта украинских военных, который затем был уничтожен.

Об этом РИА Новости сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев.

«В рамках контрбатарейной борьбы с помощью артиллерийской разведки «Зоопарк» обнаружен и расчётом орудия «Мста-Б» уничтожен миномётный расчёт противника в районе Угледара», — заявил он.

По словам Гордеева, также огнём артиллерии уничтожены бронеавтомобиль и пять боевиков в районе населённого пункта Новомихайловка.

Он также сообщил, что оператор переносного ЗРК «Игла» морской пехоты Тихоокеанского флота в районе Угледара сбил штурмовик Су-25 ВСУ.