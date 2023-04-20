Минобороны России: российские военные сбили украинский штурмовик Су-25 в районе Угледара

Начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев сообщил, что оператор переносного ЗРК «Игла» морской пехоты Тихоокеанского флота в районе Угледара сбил штурмовик Су-25 ВСУ.

Как передаёт его слова РИА Новости, на Южно-Донецком направлении была пресечена попытка нанесения ВС Украины авиаудара по передовым позициям группировки «Восток».

«Оператором переносного зенитного ракетного комплекса «Игла» соединения морской пехоты Тихоокеанского флота в районе Угледара сбит самолёт Су-25 ВСУ», — заявил Гордеев.

Ранее в Минобороны России заявили, что российские войска уничтожили четыре украинских самолёта за сутки.