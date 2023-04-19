Российские войска уничтожили четыре украинских самолёта за сутки

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В Минобороны России заявили, что российские войска уничтожили четыре украинских самолёта за сутки.

«Авиацией ВКС России за сутки сбиты три самолёта воздушных сил Украины, в том числе: в районах населённых пунктов Новоукраинка и Сергеевка Донецкой Народной Республики сбиты два украинских истребителя МиГ-29; в районе населённого пункта Долгенькое Харьковской области сбит украинский самолёт Су-25», — говорится в заявлении ведомства.

Вместе с этим отмечается, что силы ПВО России в районе населённого пункта Угледар сбили самолёт Су-25.

Ранее сообщалось, что ВКС России сбили в небе над ДНР украинский бомбардировщик Су-24.

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