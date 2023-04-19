Российские военные уничтожили две группы украинских диверсантов на Купянском направлении, сообщил офицер пресс-центра группировки офицер пресс-центра группировки «Запад» Дмитрий Шепелявцев.

«В течение дня на купянском направлении военнослужащие группировки войск «Запад» вскрыли и уничтожили две диверсионно-разведывательные группы противника из состава 14-й отдельной механизированной бригады и 103-й отдельной бригады территориальной обороны», — цитирует РИА Новости Шепелявцева.

Он отметил, что в районе населённого пункта Лозовая была уничтожена украинская САУ «Акация».

Ранее российские военные уничтожили польскую САУ Krab вместе с расчётом на Северском направлении в ДНР.

Марочко сообщил, что украинские силовики перебросили гаубичную батарею на Купянское направление.

Он добавил, что ВСУ начали использовать бесшумные миномёты, предположительно, польского производства на Купянском направлен