Российские военные нанесли групповой удар по украинской армии в районе Северска, заявил начальник пресс-центра группировки «Юг» Иван Бигма.

«В районе населённого пункта Северск артиллерийскими расчётами реактивных систем залпового огня «Ураган» и «Град» 2-го армейского корпуса Южного военного округа был выполнен групповой удар по скоплениям живой силы и военной техники 54-й механизированной бригады ВСУ», — цитирует РИА Новости офицера.

По его словам, в районе Белогоровки авиация ВС России нанесла огневое поражение по пунктам временной дислокации 81-й аэромобильной бригады армии Украины.

Он отметил, что на Авдеевском и Марьинском направлениях артиллерия по опорным пунктам и местам временной дислокации украинских войск.

Ранее российские военные уничтожили польскую САУ Krab вместе с расчётом на Северском направлении в ДНР.

Марочко сообщал, что украинские силовики перебросили гаубичную батарею на Купянское направление.

Он добавил, что ВСУ начали использовать бесшумные миномёты, предположительно, польского производства на Купянском направлении.